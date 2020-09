Cellprovtagningarna börjar igen – efter coronapausen

Kvinnor över 23 år erbjuds regelbundna cellprovtagningar för att tidigt upptäcka cellförändringar som i längden riskerar att utvecklas till livmoderhalscancer.

Men sedan coronapandemin svepte in över Sverige har testerna fått stå åt sidan – mikrobiologer över hela landet har i stället behövt fokusera på alla tusentals covid-19-tester som skickats in.

”Dubbla mängden som ska komma in”

Men den 14 september är det dags för cellprovtagningarna i Region Kronoberg att återupptas, enligt ett pressmeddelande. De kommande dagarna går de första kallelserna till Växjö och Ljungby ut.

– Det känns fantastiskt bra. Vi har bara väntat på att köra i gång, och nu kan vi äntligen öppna upp igen, säger Jennie Roneus, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Sjukvårdens ambition är att alla kvinnor som egentligen skulle kallas in under våren nu i stället får en tid under hösten.

Tiderna kommer däremot glesas ut en aning för att undvika eventuell trängsel i väntrummen.

– Under mars till september nästa år kommer det vara dubbla mängden som ska komma in. Då behöver vi öka upp vår kapacitet, säger Jennie Roneus.

