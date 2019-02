När polisen strax efter midnatt den 10 april förra året fick ett larm om att kvinnan hittats mördad i ett av Åhus mest fridfulla och exklusiva områden blev det slutet på en 32-årig kvinnas strävan efter ett nytt och bättre liv.

Cecilia Eriksson höggs ihjäl inne i det lilla huset som hon trodde skulle bli startpunkten för en kärlek som skulle leva länge. Huset ligger nära en av Skånes vackraste sandstränder.

Andreas Moberg greps och anhölls samma natt som misstänkt för att ha mördat Cecilia Eriksson. Ett urinprov visade att han hade tagit alprazolam, kokain, amfetamin och buprenorfin. Han hade också använt hasch- eller cannabispreparat samt dopningsmedlet stanozolol.

Den 13 februari år dömdes han mot sitt nekande för mord på Cecilia Eriksson till fängelse i 15 år och tio månader.

Nu berättar mamman om sin dotter.

– Cecilia hade hoppats kunna finna ro, ta långa promenader vid havet i Åhus och genomgå den terapi som hon behövde, säger Marie Jonsson, hennes mamma.

Under vintern 2016 hade Cecilia Erikssons liv genomgått dramatiska förändringar. Cecilia som adopterades som barn från Sydkorea hade kontaktats av sina biologiska föräldrar.

Cecilia Eriksson blev 32 år. Hon kom till Sverige som adoptivbarn från Sydkorea. Två år innan hon mördades fick hon kontakt med sina biologiska föräldrar i Sydkorea. Föräldrarna planerade att resa till Sverige för att träffa dottern. Foto: PRIVAT

– De skrev och skickade bilder på familjen till Cecilia genom Adoptivcentrum. Cecilia skrev tillbaka och bifogade kort på sig själv. Hon visste att hon hade två äldre systrar men fick nu veta att hon hade även en yngre bror, berättar Marie Jonsson.

– Tanken var att de skulle försöka träffas, föräldrarna ville träffa dottern som de en gång känt sig tvingade att lämna bort. När de nu hade fått kontakt med varandra så var jag tvungen att meddela familjen att Cecilia inte finns mer.

– De kunde inte förstå att det var möjligt, varför var deras fråga, säger Marie Jonsson

Sökte ro vid havet

Kort innan Cecilia Eriksson mördades pratade Marie Jonsson med sin dotter om framtiden. De hade en nära och tät kontakt.

– Hon ville leva med Andreas trots att de haft problem och bråkat, säger Marie Jonsson.

Här i natursköna Åhus promenerade Cecilia Eriksson och Andreas Moberg på morgonen den 8 april 2018. Den 9 april anhölls han som misstänkt för att ha mördat henne.

Möttes av en slump

Mamman är öppen om dotterns problematik och missbruk av narkotika.

Cecilia Eriksson hade under sensommaren förra året, för andra gången, sökt hjälp för sitt missbruk. Under hösten skrev hon in sig på Nämndemansgården i skånska Blentarp.

Det var här hon mötte den 29-årige tennistränaren Andreas Moberg från Åhus. Han var precis som hon på behandlingshemmet för att försöka komma ur ett missbruk, främst tabletter. Deras möte på behandlingshemmet återkommer flera gånger under förundersökningen och nämns även i domen mot Andreas Moberg.

Han berättar själv ingående om sitt missbruk och att han vistats på Nämndemansgården och att han träffade Cecilia Eriksson där.

Nämndemansgården använder Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende bygger på Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram. Tilllvaron på behandlingshemmet har ett syfte och är omgärdad av ett regelverk. Fokus ska vara på en sak - missbruket och vägen till ett nyktert liv. Av det skälet tillämpas bland annat en regel när det gäller umgänget mellan män och kvinnor.

De vistas på olika avdelningar eftersom en spirande kärleksrelation riskerar att flytta fokus från missbruket till något annat. Vardagen är dessutom strikt inrutad. Men det finns möjlighet till viss kontakt mellan män och kvinnor.

– De möttes en natt i en korridor när båda hade svårt att sova, har en väninna till Cecilia Eriksson berättat för polisen.

Andreas Moberg, 29, dömdes till fängelse i 15 år och 10 månader för mordet på sin sambo Cecilia Eriksson. Han har hävdat nödvärn men blev inte trodd i i tingsrätten. Foto: Polisen

Tog knark på behandlingshemmet

Framtiden såg inte så ljus ut för Cecilia Eriksson. Hon var sjukskriven sedan en lång tid tillbaka, brottades med personliga problem, men hon hade stöd av sina föräldrar.

I oktober 2017 blev en anställd på Nämndemansgården uppmärksammad på Andreas Moberg. Man misstänkte att han tagit någon form av narkotika. Då hade Cecilia Eriksson och Andreas Moberg knutit an till varandra.

Den 9 oktober bad en sjuksköterska Andreas Moberg att lämna ett urinprov. Han vägrade och valde i stället att skriva ut sig och lämna behandlingshemmet i förtid. Cecilia Eriksson beslöt samtidigt att avbryta sin behandling.

– Vi tyckte självklart inte det var bra att de avbröt behandlingen, säger Marie Jonsson.

Andreas Moberg och Cecilia Eriksson blev efter den avbrutna behandlingen sambor. Hon flyttade till honom i Åhus.

Cecilia Eriksson blev sambo med Andreas Moberg i Åhus efter att ha lärt känna honom på behandlingshemmet Nämndemansgården i Blentarp. Foto: JENS CHRISTIAN / FOTOGRAF JENS CHRISTIAN

Mammans hopp om framtiden

I december reste Marie Jonsson till Åhus för att träffa paret. Marie Jonsson såg med viss tillförsikt på dotterns framtid. Efterhand kom motstridiga signaler. Andres Moberg beklagade sig över att Cecilia var kontrollerande och svartsjuk. Han hävdade att Cecilia inte hade någon anledning att vara svartsjuk.

Men under förundersökningen kom det fram information som visade att Cecilia Eriksson misstro var berättigad. Andreas Moberg hade haft kontakt med minst en annan kvinna. Hans sms-kontakt med den kvinnan visar på ett han tog avstånd från Cecilia och var intresserad av den andra kvinnan.

– Han hade inte behövt döda henne. Han hade ju bara kunnat göra slut, säger Marie Jonsson.

Andreas Moberg hävdar att han handlat i nödvärn när han dödade Cecilia Eriksson. Men det finns inget belägg för att hon tidigare varit våldsam. Men Cecilia Eriksson berättade också för sin mamma att hon ibland var rädd för Andreas Moberg.

– Nödvärn, hon var så liten till växten så han hade på ett enkelt sätt kunna ta sig undan. Han hade kunnat öppna dörren och låtit henne gå ut till friheten, säger Marie Jonsson.