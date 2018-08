Linnea Nordström fick cancerbeskedet när hon var fem år gammal, år 2016. Hon hade då drabbats av den ovanliga och aggressiva tumörsjukdomen DIPG på hjärnstammen. Det visade sig snart att etablerade behandlingsformer saknades i Sverige och familjen i Karlskrona startade en insamling för att kunna behandla sin dotter utomlands.

Tusentals samlade in pengar

Samtidigt som Linneas familj förde en ständig kamp för att samla in pengar till de mycket kostsamma resorna till behandlingen vid en privatklinik i Monterrey berördes tusentals av Linneas och familjens kamp mot cancern.

Behandlingen i Mexiko gjorde att tumören hölls stången, Linnea var under perioder symptomfri, trots att tumören fanns kvar.

Under åren samlades över två miljoner kronor in och Linnea kunde därför regelbundet få behandling. Den gav resultat och Linnea kunde under hösten i fjor i perioder gå i förskoleklass.

Familjen vill uttrycka sin tacksamhet mot de som bidrog till behandlingen eller på annat sätt gav Linnea fler dag i livet. Foto: PRIVAT

Under natten till onsdag meddelade Linneas familj att kampen var över och att Linnea gått bort samma dag som hon skulle börja i första klass.

Familjen vill uttrycka sin tacksamhet mot de som bidrog till behandlingen eller på annat sätt gav Linnea fler dagar i livet.

– Vi vill tacka alla som har hjälpt oss på alla möjliga sätt. Och alla som hoppades på ett mirakel och hade hopp och på det sättet gav Linnea extra tid, extra dagar som hon annars inte hade fått, säger Giedre Nordström.