Calle Bergendorff, 59, har sedan 2007 tagit sig in i övergivna byggnader i södra Sverige. På hemsidan tilltradeförbjudet.se lägger han upp bilder från besöken.

Redan under uppväxten i östra Malmö hade Calle ett intresse för övergivna hus, berättar han.

– När jag gick i grundskolan stod det övergivna lägenhetshus vid Värnhem, och där sprang vi runt när vi gick i mellanstadiet. En gång var det ett trapphus som rasade precis när jag steg ur det, min kamrat fick dra upp mig ur bråtet. Det gick bra, jag tror inte ens att jag fick några blåmärken, men det var ju ingenting man berättade för mamma direkt, säger Calle och skrattar lite.

Händelsen avskräckte honom dock inte från gamla, övergivna byggnader. Tvärtom beskriver han det som att Tillträde Förbjudet och arbetet han gör med hemsidan är en förlängning på barndomens pojkstreck.

– Det är ju pojkbus det här, fast i vuxen ålder.

Calle kallar sitt arbete med Tillträde Förbjudet för pojkbus. Foto: Fritz Schibli/ Expressen/KVP

Uppväxten i ett annat Malmö

Calle Bergendorff växte upp i ett Malmö helt olikt det som finns i dag, säger han.

– Det var en annan tid, under den stora industriepoken där Malmö var störst, bäst och vackrast. Kockumskranen byggdes och vi hade världens största kran, allt var fantastiskt tyckte Malmöborna och ingen såg vad som höll på att hända.

Malmö var fortfarande en industristad och att studera vidare hörde inte till vanligheterna.

– När jag skulle studera efter högstadiet var det en granne som frågade vad jag skulle med en utbildning till, han sa att ”jag kan fixa jobb till dig på Kockums redan imorgon”. Det var så det fungerade då. När Kockums sedan stängde blev plötsligt hälften av mina klasskompisars föräldrar arbetslösa, fortsätter Calle.

Calle valde att utbilda sig till civilekonom på Lunds universitet, och sedan examen har han arbetat som civilekonom, i Lund, Hamburg och London, för att till slut landa i Råå utanför Helsingborg.

LÄS MER: Märkliga byggnaden var en verktygsfabrik

Alltid haft intresse för fotografi

Men intresset för både fotografi och övergivna byggnader har alltid funnits där. 2007 startade han sin hemsida, och kunde sammanföra sina båda stora fritidsintressen och visa upp dem för världen.

– Samma tekniska utveckling som tog död på Kockums gjorde 45 år senare att jag kunde starta en egen hemsida och ägna mig åt det här, säger Calle.

Sedan i september förra året är Calle vad han kallar för ”frivilligt arbetslös”, och ägnar sig nu helhjärtat åt arbetet med Tillträde Förbjudet.

Genom tunneln under Limhamn kunde Calle gå nästan hela vägen ut till Kalkbrottet. Foto: Fritz Schibli/ Expressen/KVP

Tog sig in i tunneln under Limhamn

På Tillträde Förbjudet finns fotografier från över 200 övergivna byggnader, de flesta i södra Sverige. Calle berättar att han aldrig skulle bryta sig in någonstans, men att det händer att han klättrar in genom fönster eller hål i staket. Den mest spännande plats han besökt var gamla Cementa-fabrikens beryktade tunnel under Limhamn, där han och en vän lyckades ta sig in år 2012.

– På den tiden spekulerades det mycket om just den tunneln, vissa trodde att den måste vara vattenfylld, andra trodde att den inte överhuvudtaget fanns på riktigt. Byggnaden var helt igenbommad och eftersom att vi aldrig tar sönder något trodde vi inte att vi skulle kunna komma in. Men så hittade vi en rörkulvert där vi lyckades krypa in. Vi var tvungna att knyta fast ryggsäckarna i benen, det var för trångt för att ha dem på ryggen.

Väl inne i fabriken stötte de på nya problem.

– Vi visste att tunneln låg 17 meter under marken, och för att komma ner dit fanns en trappa av järn. Den var så gammal att det var som att gå på sprödbakat wienerbröd. Att gå ner för den är kanske det mest dumdristiga jag gjort, men belöningen kom när vi väl kom ner i tunneln. Där hade ingen stått på 35 år. Tunneln är 2000 meter lång, det gick att gå 1800 av dem.

LÄS MER: Sagolika övergivna trappor du måste se

Responsen har varit stor

Calle har fått stor respons på sitt arbete sedan han öppnade hemsidan, berättar han. Många visar uppskattning i gästboken, men det händer också att folk tipsar om nya platser han borde besöka.

– Det händer att någon som jobbar med att riva gamla byggnader skickar ett mejl och säger att ”du borde gå till den här platsen i helgen för nästa vecka kommer vi dit”. Det uppskattar jag så klart, säger Calle.

Dessutom vill folk ofta ha tips på hur de tar sig in på platserna.

– Någon som ville ta bröllopsbilder i Limhamns Kalkbrott mejlade mig och frågade hur man tar sig ner. Jag svarade att det är nog bäst att bruden byter om först!, säger Calle och ler.

Calle blev inbjuden att fotografera Kockums-byggnaderna. Foto: Fritz Schibli/Expressen/KVP

”Här stod min granne och svetsade”

Det händer också för att han blir inbjuden av byggnadernas ägare för att fotografera till Tillträde Förbjudet. De gamla Kockums-byggnaderna var ett sådant fall.

– Då gav det ett mervärde till mitt arbete att jag är härifrån och känner till Kockums historia, att jag kunde stå där och fotografera och tänka att här stod min granne och svetsade.

Härnäst ska han i sommar cykla från Råå till Prag via Polen. Exakt vilka byggnader han hoppas besöka vill han dock inte avslöja än.

– Det väntar vi lite med, säger Calle hemlighetsfullt.

Kvällsposten publicerade under 2015 en artikelserie om Calle Bergendorffs besök i övergivna byggnader: Övergivna platser.