Den 28-åriga mannen ska enligt New York Times ha besökt en fest tidigare under måndagskvällen förra veckan. Senare ska de två misstänka gärningsmännen ha bjudit in honom i skogen för att dricka öl – varpå de misstänks ha misshandlat och knivhuggit honom till döds.

Mannen hittades i ett vindskydd morgonen därpå, och avled under tisdagen. Samma eftermiddag greps de två gärningsmännen, två bröder, som är 23 och 25 år gamla, misstänkta för mordet på 28-åringen. De två männen har erkänt att de slagit honom, men nekar till mord, enligt New York Times.

Polisen förnekar rasistiskt motiv

Kort därpå började danska medier rapportera att mordet kunde vara rasistiskt motiverat, då den mördade mannen var svart och bröderna ska ha diverse högerextrema kopplingar.

Åklagare och polis avvisar uppgifterna skulle finnas ett rasistiskt motiv till mordet, och säger att allt i stället tyder på att det rört sig om ett bråk mellan bröderna och den avlidne mannen. 28-åringens mamma har kunnat bekräfta att en av de misstänkta männen tidigare varit en vän till hennes son.

– Det är vår uppfattning, att det inte är rasistiskt motiverat. Det är en personlig relation mellan de två gärningsmännen och den döde som gått helt fel, sa Bente Pederson Lund, chefsåklagare, till DR på fredagen.

En del verkar dock anse att denna förklaring inte är trovärdig.

– Det tog tre dagar för polisen och åklagaren att helt utesluta att det är rasistiskt motiverat, trots att alla bevis pekar på det. Detta avslöjar ett systemiskt problem, säger Awa Konaté, som är antirasistisk aktivist, till New York Times.

Har ”vit-makt”-tatuering

Bland annat ska den ena brodern ha orden ”vit makt” samt en swastika intatuerad på kroppen. Obduktionen av 28-åringen visade även att mycket tydde på att ett knä tryckts mot hans nacke, vilket fått vissa att dra paralleller till mordet på George Floyd den 25 maj.

Många uttryckte på sociala medier sin förfäran över mordet, en av dem var det rödgröna danska partiet Enhedslistens partiledare Rosa Lund, som innan polisen överhuvudtaget uttalat sig om motivbilden kallade mordet för ”hjärtskärande och förfärligt” samt skrev att det behövs en ”massiv insats mot rasism”.