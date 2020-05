Coronapandemin har inneburit att allt som får folk att samlas – festivaler, föreställningar, sportevenemang har fått ställas in. Även privata tillställningar som studentfiranden och bröllop. .

Johanna Kajson, bröllopskoordinator berättar att bröllopsbranschen just nu lider av en enorm kris. Framför allt handlar det om enskilda egenföretagare som får hela sin årsomsättning nollad när allt jobb ställs in ställts in.

– Det handlar om bröllopskoordinatorer, fotografer, florister, dekoratörer, alla som är nischade inom bröllop är ju extremt hårt drabbade. Vi jobbar vanligtvis häcken av oss mellan april och september och gör hela årsinkomsten då. Det är en bransch som blöder, allt är ju inställt eller ombokat, säger Johanna Kajson.

”Branschen har blivit väldigt kreativ”

Hon berättar att bland annat flera populära festlokaler har gått i konkurs samtidigt som många företagare försöker hitta sätt att överleva.

– Något som är häftigt att se är att det inte är en bransch som deppar ihop och gråter, och tycker synd om sig själv. Branschen har blivit väldigt kreativ, till exempel fotografer som ställt om till familjefotografering utomhus. Man får hitta ett nytt ben i sitt företag, säger Johanna Kajson.

– Jag har tack och lov jobbat med det här i 10 år så jag har jobbat upp en buffert, som egentligen skulle gå till investeringar men nu gör det att jag klarar mig istället. Jag har dessutom aktiebolag, vilket gör att jag kan ta del av stödpaket. Så är det inte för de flesta, fortsätter hon.

Genom sina sociala medier har Johanna Kajson ständigt kontakt med tusentalstals brudpar. Foto: Michaela Davholt

Hon berättar att många väntade och hoppades länge innan de tog det tuffa beslutet att ställa in. De som var snabbast med att ställa in var brudpar som bor utomlands och tänkt gifta sig med stora bröllop i Sverige. Sedan följde de lite mindre ”vanliga bröllopen”.

– Många hoppades länge att det skulle gå att genomföra ändå med anpassning efter restriktionerna men sedan för några veckor sedan så insåg många att det inte skulle gå. De insåg att de inte kommer få drömbröllopet de har planerat i år. Folk kommer inte kunna kramas, det blir ingen dans på dansgolvet, riskgrupperna kommer inte komma komma. Den här kärleksfesten mellan både gäster och brudpar skulle inte gå att genomföra, säger Johanna Kajson.

Viktigt att ta beslut

Via sociala medier försöker hon stötta brudparen på de sätt som går och råda dem att tillåta sig att vara ledsna, men också lämna sorgen bakom sig, ta paus i planeringen över sommaren och lita på att pirret inför den stora dagen kommer komma tillbaka.

– Jag brukar säga, egentligen genom hela bröllopsplaneringen att det är viktigt att ta beslut, vad de än gäller. För att stå i ett mellanlänge är väldigt jobbigt för många. Har man väl tagit beslutet är det en lättnad, säger Johanna Kajson.

Många väljer att gifta sig ändå och ha festen vid ett annat tillfälle. Foto: Arve Bettum / Colourbox

Många väljer att gifta sig ändå med endast vittnen och ha festen vid ett annat tillfälle. Andra väljer att boka om helt till nästa år. För egenföretagarna kommer årsinkomsterna dock inte gå att ta igen, menar Johanna Kajson, trots att de försöker trycka in så mycket som möjligt.

– Det gör ju att nästa år nästan blir helt fullt och man kan inte trycka in mer, och kan inte ta igen omsättningen. Även om vi som jobbar med det här brinner för att hjälpa brudpar och lider med dem, säger Johanna Kajson.

Johannas råd till brudpar som tvingats ställa in Tillåt dig att sörja. – Man får sörja, det är liksom okej att känna sig deppig och ledsen, det är inte så konstigt. Man kan bli ifrågasatt av äldre släktingar som tycker att det inte är en grej att man fått skjuta upp bröllopet ett år, men så känns det inte för den som har planerat och längtat så länge och sedan fått ställa in. Så tillåt dig att deppa och sörja. Sätt ett slutdatum.

– När man väl har tagit beslutet så sätt ett slutdatum för hur länge du ska vara ledsen över det, man kanske behöver deppa i en dag, tre dagar eller tre veckor men låt det inte ta över hela sommaren. Under sommaren pausar man planeringen och alla tankar på bröllopet och sedan till hösten kan man börja känna glädje inför det nya datumet och ta upp planeringen igen.

Tillit.

– Lita på att pirret, längtan och glädjen kommer tillbaka. Det är svårt men jag har jobbat med det här i tio år och jag lovar att den dagen du gifter dig kommer det vara fantastiskt. Allting kommer kännas som att det var menat att det var just den här dagen du skulle gifta dig.

Fakta Namn: Johanna Kajson

Ålder: 34 Bor: Höllviken Gör: Bröllopskoordinator, författare till boken "Planera ditt drömbröllop", podden "Drömbröllop med Johanna och Jesper". Bloggar på johannakajsonsblogg.se

