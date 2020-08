I mitten av maj infördes tillfälligt intagsstopp på kirurgavdelning-49 på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Det efter att flera i personalen konstaterats smittade med covid-19. Innan stoppet infördes hann dock smittan sprida sig till flera patienter.

En av dem var 75-åriga Britt-Marie Johnsson, som fram tills i mars i år sågs som fullt frisk.

– Det fanns inte i våra tankar att något sånt här skulle kunna drabba mamma. Hon var pigg och aktiv och i min mening kärnfrisk, säger Peter Johnsson.

I mars började dock Britt-Maries hälsa svikta.

– Hon fick smärtor i bröstet och vi befarade hjärtinfarkt. Det visade sig vara en defekt på ena lungan som hon sedan behandlades för under våren, berättar Peter Johnsson.

I samband med Britt-Maries första sjukhusvistelse började coronafallen öka i Sverige.

– Hon fick då besked om att hon till följd av sin defekta lunga tillhörde extrem riskgrupp för corona, men även för den vanliga säsongsinfluensan.

Under våren var Britt-Marie och hennes man därför extra noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Britt-Marie lades in på en öppen kirurgavdelning trots att hon tillhörde en riskgrupp.

Höll sig isolerade hela våren

De satte sig själva i karantän och träffade ingen. Barnen skötte handlingen och ställde matvarorna på trappan.

– Hon kändes pigg och återhämtade sig bra, säger Peter.

Vid valborg började Britt-Marie åter få känningar i bröstet och i början av maj blev hon på nytt inlagd på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Vad familjen inte kände till då var att flera anställda på denna avdelning konstaterats smittade med covid-19.

– De gjorde ett test på mamma innan hon lades in. Det var negativt. Sedan var hon inlagd i fem dagar, berättar sonen.

Under helgen som följde blev Britt-Marie åter sämre. På onsdagen fick hon för tredje gången åka in till sjukhuset. Denna gång kom hon inte hem.

– Hon dog på sex dagar. Ett dygn efter att hon kommit in bekräftades hon positiv med corona och lades in på en särskild avdelning. På lördagen ringde de oss och bad oss komma in. Då var det inte mycket kvar.

Fick ingen information

I efterhand har regionens smittskyddsläkare gått ut och konstaterat att Britt-Marie och ytterligare två personer som avled på sjukhuset av covid-19, sannolikt blivit smittade på kirurgavdelning-49.

– Det är det som känns så svårt att förstå. Här har man en patient, som man vet är extrem riskgrupp och så väljer man att lägga in henne på en öppen kirurgavdelning bland patienter med alla möjliga sjukdomar och personal som arbetar utan skyddsutrustning, säger Peter Johnsson.

– Jag kan begripa att man inte kan isolera alla, men de allra sköraste borde man ha rutiner för att klara.

Efter Britt-Maries bortgång har familjen inte haft någon kontakt med sjukhuset.

– Från coronaavdelningen fick vi den information vi behövde, men från kirurgen har vi inte hört ett ljud. Det vi vet om smittspridningen på avdelningen har vi fått läsa oss till i media, säger Peter Johnsson.

”Inget stort fel begånget”

Dåvarande verksamhetschef har tidigare sagt till P4 Blekinge, som först rapporterade om Britt-Marie Johnsson, att de fokuserade på att kontakta de som vårdats på avdelningen.

– Man hade kunnat ringa anhöriga med, men det var mycket att göra. Jag känner inte att det är något stort fel som är begånget. Man kunde absolut haft en kontakt, men då tycker jag att den vårdande enheten kunde förmedlat kontakt om det fanns ytterligare frågor.

Region Blekinge har gjort en egen utredning av smittspridningen på avdelning 49. I den kommer man fram till att alla riktlinjer som fans kring smittan har följts.

Ett generellt införande av munskydd infördes, men först efter att man infört intagningsstopp på avdelningen.

– Man följde de reglerna som fanns. Personal som hade symtom gick hem och provtogs, säger nuvarande verksamhetschefen Linus Axelsson till Kvällsposten och fortsätter:

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer till punkt och pricka.

LÄS MER: Ytterligare en sjukhussmittad i Blekinge

TV: Nu polisanmäls planen att bränna koranen