Sommaren 2018 har kantats av tågkaos i Sydsverige. Resenärer har tvingats evakuera tåg, förseningar har varit ständigt återkommande och många människor har som följd missat sina kollektiva anslutningar.

Josefin Rask, 25, bor i Kristianstad och åker dagligen till Lund för att arbeta. Försenade och inställda tåg drabbas Josefin ofta av – så pass ofta att hon nu mer förutsätter att det blir krångel under resan.

– För min egen skull åker jag en hel timme innan jag borde, men det händer att jag kommer försent till jobbet ändå. Jag är butikschef och när jag inte är i tid får vi böter i butiken. Därtill får jag lägga ut tusentals kronor på taxi som jag måste ta för att komma fram. Det får mig att fundera på om jag ska byta jobb eller kanske flytta, säger hon och fortsätter:

– Jag förstår att det kan vara tekniska problem, men det verkar inte finnas några system för hur de ska lösa det. Jag har inte sett en enda ersättningsbuss sedan jag började pendla. Man betalar ändå 1250 kronor för ett månadskort – pengar man lägger ut på att aldrig komma i tid. Det är ett skrattretande kaos.

Dålig information

Under 25 års tid har Tina Nissert, 45, har pendlat mellan hemmet i Eslöv och jobbet i Malmö. Under årens lopp har hon vant sig vid att vänta på tågen.

– Det går inte ens en vecka, kanske till och med två dagar, utan att tågen fungerar dåligt och det blir förseningar. Vi lever i Sverige 2018 – borde det inte fungera bättre? Man blir uppgiven och lite frustrerad, men det ska till ganska mycket för att jag hetsar upp mig över tågproblemen – jag är så himla van.

"Man blir uppgiven och lite frustrerad", säger Tina Nissert om de ständiga förseningarna.

Bristen på information kan i slutändan göra att resenären missar sitt anslutande tåg, menar Tina.

– Ibland kommer det inte ut information varken i högtalarna eller på tavlorna. Det känns lite nonchalant – folk har ju anslutningar att hinna med. Vi resenärer tycker att det sköts dåligt, men de flesta av oss vet inte om det är Trafikverket eller Skånetrafiken som har ansvaret för problemen.

Tåg i tid: 14,8 procent

Sammanlagt har 88,2 procent av Skånetrafikens tåg avgått i tid i juli, enligt statistik från Trafikverket. Men på vissa håll ser det sämre ut.

Resenärer på flera håll i Sydsverige har märkt av tågtrubbel under högsommaren – endast sju av Skånetrafikens pågatågsstationer hade under juli en avgångspunktlighet på över 90 procent. Från stationen Båstad Norra har 14,8 procent av tågen gått som planerat under samma månad. Även Vinslövsborna drabbades hårt av förseningar, 212 av sammanlagt 829 avgångar lämnade perrongen som beräknat.

Skånetrafiken förstår att förseningarna kan skapa frustration hos kunderna.

– Det är inte alls bra, vi ser jätteallvarligt på det här. Det har varit fruktansvärt mycket störningar på flera olika platser i Skåne, säger Mats Ohlsson, presstalesperson på Skånetrafiken.

Därför försenas tågen Vid förseningar anges ofta en anledning till strulet – men att på rak arm förstå vad anledningen faktiskt innebär kan vara svårt. Signalfel Ett signalfel sker då säkerhetssystemet på järnvägen uppfattar ett fel och sätter stopp. – Men i vissa fall kan det slå snett, exempelvis vid hög värme. Kontakter som inte är rätt justerade kan uppfatta signalerna på fel sätt, då kan tågen inte köra, säger Mats Ohlsson, presstalesperson på Skånetrafiken. Signalfel kan även orsakas av exempelvis en kapad kabel eller om åskan slår ner i kuren. Fordonsfel När det är fel på själva tåget kallas problemet för fordonsfel. Det kan handla om en trasig broms eller att det är problem med en dörr i tåget. Spårbrist Om det blir stopp på en sträcka och det inte finns tillräckligt med spår för att alla tåg ska kunna passera resulterar det i spårbrist. – Ifall det blir stopp i Lund och det plötsligt är åtta tåg på väg in kommer de inte förbi, det finns inte tillräckligt med spår. Då måste man säga stopp, då går det inte att ta emot fler tåg. Växelfel När tåget ska svänga höger eller vänster är det Trafikverket som skickar ut kommandot till växeln. – Om man inte är säker på att växeln har slagit om uppstår växelfel. Då får man ringa och försäkra sig om att växeln faktiskt har slagit om – och då tappar man minuter, vilket leder till förseningar. Det kan också handla om att växeln har gått sönder rent mekaniskt, säger Mats Ohlsson. Kontaktledningsfel Tågen drivs av ström från ledningar. Om en ledning går av orsakas ett synligt kontaktledningsfel. Ett kontaktledningsfel kan även orsakas av trasiga isolatorer. Solkurva Vid höga temperaturer expanderar rälsens material. För att hålla fast rälsen används slipers och i många fall makadam. Solkurvor uppstår då slipers och makadam inte är tillräckligt starka för att göra motstånd mot rälsens rörelse. – Klarar den inte det blir spänningarna så stora att det skjuts i sidled, det blir en s-kurva och hela rälsen böjer sig. Då kan man absolut inte köra och det bli tvärstopp. Spårfel Ett spårfel kan orsakas av olika anledningar. – En solkurva kan vara ett spårfel, sådana har vi haft denna sommar. Förra året hade vi i stället väldigt mycket regn, det blev översvämning som tog med makadamen. Rälsen sjunker då ner och när tågen kör över blir det ett väldigt gupp. Det kan också vara att rälsen har gått av, eller att det blivit sprickor. Vid spårfel behöver man stoppa trafiken, säger Mats Ohlsson. Förarbrist Om en tågförare av någon anledning inte kan köra tåget som det var planerat uppstår förarbrist. – När tåg står still är det inte bara resenärerna som inte kommer fram till sin destination – det gäller även föraren till tåget. Om föraren är fast vid Lund och egentligen ska köra från Trelleborg blir det svårt för även det tåget att gå. Ibland orsakas förarbrist även av akuta sjukskrivningar, om föraren exempelvis skulle skada sig på väg till tåget. Elfel Vid elfel går ström inte ut i kontaktledningen – och det blir svårt för tågen att gå i tid. – Stora maskiner matar ut ström i kontaktledningen. På senaste tiden har det skett att de har gått sönder och då får man ingen ström. Ibland använder man slarvigt orden elfel och kontaktfel som samma sak, säger Mats Ohlsson. Visa mer Visa mindre

Skånetrafiken: "Trafikverkets ansvar”

Mats Ohlsson menar att Skånetrafiken gör vad de kan för att resenärerna ska komma fram i tid – och att huvudansvaret egentligen ligger på Trafikverkets axlar.

– Tittar man på allt strul i Skåne är det till stor del infrastrukturen, signaler, strömförsörjning och solkurvor som varit problemet, det är Trafikverkets område.

Resenärer upplever att det finns brister i avgångsinformationen. Hur arbetar ni för att förbättra det?

– Det är en tjänst som vi köper av Trafikverket. När det sker en störning ska det in i Trafikverkets system och här tar det ofta för lång tid. Skånetrafiken gör sitt bästa för att få ut information så fort vi har fått vetskap om vad som pågår, men vi kan ju inte informera om vi själva inte vet, säger Mats Ohlson.

Skånetrafiken menar att ansvaret för tågstrulet ligger på Trafikverkets axlar. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Trafikverket

Thomas Johansson, mediekommunikatör vid Trafikverket syd, menar att renoveringen av spåren mellan Lund och Hässleholm som blir klar år 2020 kommer att förbättra läget avsevärt.

– Underhållet har varit eftersatt. Vi kan inte göra mer än vi har pengar till. Nu har vi fått anslag men tidigare har underhållet inte alls hängt med, och då pratar vi minst två mandatperioder, säger han.

Men fortfarande finns det åtskilliga banor runt om i Sydsverige med skarvspår, som till exempel är känsliga för värme. Sommaren 2018 har antalet solkurvor varit rekordartat, bedömer han.

Samtidigt menar Trafikverket att också tågbolagen har ansvar för att det blir förseningar. Allt handlar inte om järnvägsnätet.

– För dem gäller det att hålla tågsätten i ordning, det påpekar vi ofta.

Kritiken mot att Trafikverkets information är dålig tycker han också är orättvis.

– Skånetrafiken kritiserar ofta oss för det, men då ska man vet att de har två personer med i vår trafikledning. Och så fort det är något som händer så har vi kundmöten med de stora tågbolagen, säger Thomas Johansson.

Så vill partierna i Region Skåne lösa tågkaoset Vänsterpartiet ”Vi vill se en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken med fler spår, dubbeldäckartåg och fler avgångar. Till detta kommer naturligtvis ett fungerande underhåll av spår och växlar. Det ligger inte direkt under regionens beslutsram men behöver ändå åtgärdas. Vänsterpartiet vill se en skattehöjning för Skåne. Idag har vi en av Sveriges lägsta landstingsskatter. Vi hade hellre sett att vi tillsammans solidariskt finansierar en billig, tillgänglig och smidig kollektivtrafik som fungerar för alla.” Miljöpartiet ”Vi vill att Skåne förhandlar fram en omfattande spårsatsning med staten – precis som Stockholm och Göteborg redan har stora infrastrukturpaket. Istället för sex motorvägsfiler på E6 vill vi bygga klimatsmarta spår och ta krafttag mot det eftersatta underhållet. Höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm skapar två nya spår för snabba regionaltåg samtidigt som det blir mer plats för Pågatåg och godståg på dagens stambana. Tillsammans med dubbelspår på Skånebanan, Ystadsbanan och Trelleborgsbanan ökar punktligheten och restiderna kortas.” Socialdemokraterna ”Vi investerar för fullt i bättre underhåll och ökad kapacitet. Järnvägsunderhållet har försummats i decennier, men den trenden har vi socialdemokrater nu vänt. Vi har ökat anslagen med 1,34 miljarder per år och över kommande planperiod blir ökningen 47 procent. Vi arbetar också för att ta tillbaka mer av underhållet i egen regi efter år av skadliga privatiseringar. I Skåne bygger vi dessutom en helt ny verkstadsdepå för att få bättre kontroll över underhållet av våra tåg.” Centerpartiet ”Problemen i skånsk tågtrafik beror på eftersatt underhåll och uteblivna kapacitetshöjningar. För att fler ska kunna välja kollektivtrafiken har Centerpartiet i Region Skåne föreslagit att regionen tar fram en blocköverskridande linje gentemot regeringen för att behoven i Skåne bättre ska tillgodoses och att satsningarna på spårrustning blir mer offensiva. På kortare sikt vill vi att mer görs för att stoppa obehöriga på spåren. Vi har också fört fram att informationen till personal och resenärer måste bli bättre. ” Moderaterna ”Moderaterna och alliansen i Region Skåne är opposition sedan 2015 men har tagit ett antal initiativ om tågeländet. Bland annat att skapa en krisgrupp med befogenhet att verkligen gripa in och göra saker. Informationen till resenärerna måste bli snabbare och pålitligare. Skånetrafiken måste hantera problemen och ha ersättningsbussar när det behövs, kanske öka driftsäkerheten med busslinjer samma sträckor som tåget går. Långsiktigt handlar det om att de skånska järnvägarna får tillräcklig andel av anslagen till reparation.” Liberalerna ”Liberalerna vill tillsätta en kriskommission för att se över tågkaoset i Skåne. Kommissionen ska ha muskler att implementera föreslagna lösningar och eventuellt låta Region Skåne förskottera medel för att implementera de lösningar som krävs, i väntan på att staten betalar. Liberalerna säger nej till att bygga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö/Göteborg och vill utöka konceptet ”superbussar”. Dessa har stor potential att utveckla den skånska kollektivtrafiken och bidra till att fler resenärer väljer Skånetrafiken i stället för bilen.” Kristdemokraterna ”Skånetrafiken behöver fokusera på punktlighet i första hand, punktligheten ska vara den högsta prioriteten i det uppdrag man får av Region Skåne. Det behövs bättre infrastruktur vad gäller järnvägarna. Underhållet av de befintliga spåren måste också bli bättre. Det är också rimligt att Region Skåne ska kunna förskottera planerat underhåll av järnvägsspår. Överlag får Skåne för lite pengar till infrastruktur i förhållande till invånarantal och betydelse, det gäller även vägarna.” Sverigedemokraterna ”Sverigedemokraterna vill att Region Skåne genom Skånetrafiken tar över såväl drift som underhåll av järnvägsinfrastrukturen. Vi vill också att Region Skåne skall få avgöra vilka infrastrukturinvesteringar som skall göras. Vi behöver också mer resurser till underhåll och bättre information till resenärerna. Trafikverket har visat att de inte klarar av uppgiften. Färre administratörer och fler arbetare i spåren är nödvändigt.” Visa mer Visa mindre