Under en presskonferens under tisdagsförmiddagen bekräftade polisen att innehållet i de två väskor som den misstänkta mannen på Malmö C hade var ofarligt.

– Det fanns ingenting som var farligt i väskorna. Inga sprängmedel och inga vapen. Vi har ett gott utredningsläge, det finns gott om dokumentation och många vittnen, säger Andy Roberts.

Mannen är nu anhållen, misstänkt för grovt olaga hot. Polisen har fastslagit hans identitet.

– Vi känner oss bekväma med att vi vet vem mannen är. Han har haft olika id-handlingar på sig vilket gjorde att vi inte kunde fastställa hans identitet men nu känner vi oss bekväma med det.

Lokalområdescheferna Erik Jansåker och Andy Roberts under polisens presskonferens. Foto: Micke Ölander

Italienskt pass

Flera källor uppger för Kvällsposten att bombmannen är en person i 40-årsåldern som anlände till Sverige i maj förra året. Han hade då ett italienskt pass som efter granskning uppfattades som äkta.

Medborgarskapet i ett land inom EU innebär att han utan större svårigheter fick svensk personnummer. Han blev i juni förra året folkbokförd på en adress i centrala Malmö. Men det är oklart om han verkligen bott där.

Polis gjorde i går husrannsakan på adressen.

Finns på Facebook

En person med samma namn, som stavas på ett speciellt sätt, förekommer på Facebook där han uppger sig vara bosatt i Rom. Men på Facebook finns få uppgifter om mannen och få fotografier. Det finns ingen historik om till exempel utbildning och födelseort.

Efter att ha bott i Malmö utan att ha blivit misstänkt för något grovt brott under sin italienska identitet orsakade han i går ett stort polispådrag och avspärrning kring centralstationen. Han var hotfull och skrek att han skulle spränga den, enligt vittnen. Han bar på två väskor som han påstod innehöll vapen och sprängmedel. Men så var inte.

Det framgår av den brottsmisstanke som chefsåklagare Pär Anderson riktar mot honom. Mannen är enbart delgiven misstanke om grovt olaga hot, inte grovt vapenbrott eller förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Polisen säkrar spår på Malmö Centralstation under måndagseftermiddagen. Foto: JOHAN NILSSON/TT

Krävde advokat

Ett första försök i går att förhöra mannen hölls i går på sjukhus. Det blev ingen framgång.

– Han vägrade svara på frågor om en advokat inte var närvarande, säger Pär Andersson.

Åklagaren förväntar sig att under förmiddagen få ett besked om mannens verkliga identitet. I går meddelade polisen i Malmö att det tidigt uppstod svårigheter att få mannens identitet fastställd. Mannen visade sig ha flera identitetshandlingar bland annat ytterligare två pass förutom sitt italienska. Gränspolisen kallades tidigt in för att hjälpa till med att försöka identifiera honom.

Arbetet med att få fram rätt namn och medborgarskap har pågått sedan dess.

– Vi har en identitet som vi tror är rätt men den ska bekräftas, säger Pär Andersson.

Poliser på plats

Bombmannen kommer under förmiddagen få en försvarsadvokat utsedd av tingsrätten och då är förhoppningen att han ska medverka i förhör.

– Utifrån vad vi sett på övervakningsfilmer så är vi övertygade om att han varit ensam om vad som hände på Malmö Centralstation, säger Andy Roberts.

Nu vill polisen få Malmöborna att känna sig trygga.

– Vi möter händelsen genom att ha synliga poliser på och runt centralstationen i syfte att skapa trygghet och i syfte att ge information, säger Andy Roberts.

– Vi kommer vara där de kommande dygnen för att möta allmänhetens frågor.

LÄS MER: Här skjuts mannen av polisen