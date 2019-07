Blixt startade markbrand - släcks med helikoptrar

Räddningstjänsten har sedan två-tiden arbetat med att släcka en markbrand vid sjön Illern, öster om Målilla. Området som brinner har en omkrets på 800 meter och ligger i svåråtkomlig terräng.

– Vi har flera styrkor på plats, men det behövdes helikoptrar för att komma till, säger Ulf Bowein på Räddningstjänsten.

Blixtnedslag kan vara orsaken

Under kvällen hörde en person av sig och tipsade om vad som kan ha varit brandorsaken.

– En gubbe hörde av sig och sade att han sett ett träd som fått blixten i sig, säger Ulf Bowein.

– Det har inte åskat i dag, men det kan ligga och pyra i flera dagar innan det bryter ut, säger han.

Branden är inringad och spridningsrisken är låg. Räddningsstyrkorna kommer runda av under natten och sätta in vattenspridare. Under morgondagen fortsätter eftersläckningsarbetet.

Ingen person har kommit till skada.