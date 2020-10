Bjud på en lyxweekend när vinterkylan sätter in

Häckeberga slott

Det anrika slottet ligger i Lunds kommun och beskrivs som ett av Skånes vackraste slott.

Hit kan du dra dig för att ladda höstbatterierna och se de gulnade löven flyga runt Häckebergasjön.

Foto: PRODUKTBILD

Slottet har anor från 1300-talet och är i dag en modern plats för alla som vill koppla av i lugn och ro och njuta av god mat.

För den som gillar spöken är detta ett givet besöksmål. Fortfarande syns feodalherren ”Rige Holgers” vålnad vandra runt i slottet.

I en närbelägen skogstjärn spökar hans hustru som blev så förtvivlad att hon dränkte sig, varför sjön fått namnet Fruasjön.

Slottet har 25 rum och erbjuder tre olika paket med eftermiddagskaffe, middag, övernattning och frukost. Priset för två är från 4 590 kronor.

Häckeberga slott Foto: RONNY JOHANNESSON

Teleborgs slott

Teleborgs Slott ligger på nära avstånd till Växjö, men på ett naturskönt område intill sjön Trummen.

Slottet har blivit utnämnt till Kronobergs största underverk, något som förpliktar förstås. Verksamheten har även blivit framröstat som Växjös bästa hotell 2019.

Här finns totalt 30 hotellrum, varav åtta sviter, 15 dubbelrum och sju enkelrum.

Lilla slottspaketet inkluderar eftermiddagsfika, ett glas mousserande vin, en förkomponerad trerättes middag, övernattning och frukostbuffé för 2 796 kronor för två personer, om man kommer mitt i veckan.

Den som väljer stora slottspaketet med ankomst en fredag och boende i svit får betala 6 230 kronor för två.

Teleborgs slott. Foto: FOTOGRAF TOMMY DURATH AB / FOTOGRAF TOMMY DURATH AB

Bäckaskog slott

Många historiska personer har besökt Bäckaskog slott genom åren. Mest känd är Karl XV som under många år i mitten på 1800-talet använde slottet som sitt lantställe.

Under två säsonger spelades SVT-succén ”Stjärnorna på slottet” in på slottet med bland andra Robert Gustafsson, Lill-Babs, Lasse Åberg och Maria Lundqvist.

Bäckaskog, som ligger på ett smalt näs mellan Oppmannasjön och Ivösjön nordost om Kristianstad, erbjuder 54 hotellrum varav 11 ligger i själva slottet.

I ett slottspaket ingår eftermiddagsfika, fyrarätters middag, övernattning och frukostbuffé. Finns att köpa från 1365 kronor per person.

Under november arrangeras även gåsmiddagar med övernattning och frukost för 1 550 kronor per person och boende i slottet. I december serveras julbord med övernattning för 1 795 kronor per person. I coronatider serveras ingen traditionell buffé, utan maten kommer till bordet.

Bäckaskog slott. Foto: Pressbild Bäckaskog slott

Örenäs slott

Mellan Landskrona och Helsingborg ligger Örenäs slott vackert beläget och spanar ut över Öresund.

Slottet byggdes under åren 1914-1918 av den så kallade ”sockerkungen” Carl Tranchell. Han var vd och ägare av landets enda sockerfabrik och lät detta prägla slottet genom att ge stuckaturen formen av sockerbetor.

I dag är slottet ett modernt konferenshotell med livlig restaurangverksamhet. I Örenäspaketet för 1 290 kronor per person ingår trerättes middag och övernattning med frukost. I en deluxe variant ingår femrätters middag, godsaker på rummet, badrock och tofflor. Priset stiger då med 855 kronor för två.

Förutom hotellrum erbjuds herrgårdsrum, slottsrum och slottssvit. Slottets gäster har tillgång till utegym, fitnesspark, bastu och varma badtunnor.

Örenäs slott.

Bjärsjölagårds slott

Bjärsjölagårds slott utanför Sjöbo har anor till 1500-talet, men den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1766 i rokokostil.

Slottet drivs i dag av Hushållningssällskapet Skåne som en modern konferensanläggning, men är även öppet för privata bokningar. Många väljer att ha bröllop eller andra fester där.

2014 spelades ”Stjärnorna på slottet” in i byggnaderna och Rikard Wolff, Helena Bergström och de andra kändisarna vållade stort intresse.

Nu har stjärnornas rum fått skyltar så ingen ska missa var de höll till. Slottet har 52 bäddar och 27 gästrum som alla är individuellt inredda.

Slottet erbjuder allt från brunch till spökvandring och golfhelg. För en romantisk slottshelg betalar man från 1 800 kronor per person i dubbelrum.

Under de populära spökvandringarna följer man någon av de åtta misstänka karaktärerna runtom på slottet och njuter av en säsongsinspirerad trerättersmeny. Priset är 1 050 kronor exklusive övernattning.

Årets julbord startar den 29 november och har redan flera fullbokade helger. Enligt verksamhetsansvarige Birgitta Folkesson har man på grund av corona halverat antalet gäster till 90 per sittning. Priset för julbord inklusive övernattning och frukost är 1 450 kronor per person.

Bjärsjölagårds slott. Foto: SARA STRANDLUND

Margretetorp gästgiveri

Sveriges äldsta gästgiveri heter Margretetorp och det ligger vid foten av Hallandsåsen. Tvärs över gatan startade en gång det kända sportbilsföretaget Koenigsegg sin verksamhet.

Gästgivaregårdarna kom till genom kungliga förordningar och fyllde många uppgifter. De var inte bara matplatser för resande utan fungerade även som samlingslokaler och knutpunkter. Gästgivaregårdarna var även viktiga för postföringen.

I dag erbjuder Margretetorp olika paket som inkluderar både middag och övernattning. Det billiga vardagspaketet kostar 1 100 kronor per person och inkluderar trerätters middag, övernatting och stor frukost.

För några hundralappar upp får man även smörgåsbord i priset. I samtliga erbjudanden ingår tillgång till spabad och bastu.

Margretetorps gästgiveri. Foto: Pressbild

Ystad Saltsjöbad

Det var 1896 som Ystads apotekare och kommunalpolitiker Salomon Smith, tillsammans med John Tengberg, lämnade in en motion om att det borde skapas ett hotell och samlingsplats vid havet i Sandskogen utanför Ystad.

Redan året efter uppfördes badhotellet Ystad Saltsjöbad, som var en trevåningsbyggnad i trä med matsal och 12 rum med verandor med snickarglädje. I dag är Ystad Saltsjöbad känt som ett av Sveriges främsta rekreationshotell med stor spa-avdelning. Hotellet har 140 rum, varav 2 sviter, 10 minisviter och 286 bäddar.

När FN:s säkerhetsråd under ledning av generalsekreteraren António Gueterres härom året valde att hålla ett av sina informella arbetsmöten i Skåne var det hit man styrde för att både äta middag och övernatta.

Under hösten erbjuds ett 2 för 1-pris för sammanlagt 1 843 kronor. Då ingår tillgång till spa-anläggningen, trerättersmiddag. övernattning och frukost. Behandlingar kostar extra.

En variant är ett kvällsäventyr med namnet ”Late Night Creek Experience”. Då checkar man in mot kväll till, byter om till badrock och tar plats i en miljö inspirerad av regnskog.

Ett besök i utomhuspoolen och se upp över den stjärnklara himmelen ingår förstås, liksom middag, övernatting och frukost. Priset är 3 034 kronor för två.

Ystad saltsjöbad Foto: Pressbild

Hooks herrgård

Ett par mil söder om Jönköping ligger en herrgård med anor från 1300-talet inbäddad i vacker småländsk natur.

Här kan lyxa till det med ett spa-besök eller varför inte en runda på golfbanan eller en långpromenad i skogen.

Den 1 300 kvadratmeter stora spaanläggningen har förutom gym även ett bastulandskap med upplevelseduschar, fotbad, hydromassagepool och kneipp (gå i omväxlande varmt och kallt vatten.

Hooks weekendpaket innehåller herrgårdens trerättersmiddag, övernattning och kravmärkt frukostbuffé. Pris från 1 585 kronor per person. För den som vill lyxa till det rejält finns även paket för uppåt 9 500 kronor.