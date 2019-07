Under natten brann en bil som stod parkerad på Norrängavägen i Lund.

Det var vid 01.24 som larmet kom och polis och räddningstjänst skickades till platsen.

”Väl på plats konstateras att bilen har fått brandskador i fronten”, skriver polisen på sin hemsida.

Bilen är totaltförstörd.

Under natten har polisen talat med vittnen till händelsen och upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.

För femte natten i rad tvingades räddningstjänsten i Lund släcka en bildbrand. Foto: MIKAEL NILSSON / MIKAEL NILSSON

Fokus mot ungdomar

Det var den femte natten i rad med bilbränder i Lund.

Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef i Lund, sa till Kvällsposten under söndagen att bilbränder brukar öka under sommarmånaderna, men att det också har ökat under åren.

– Vi vet inte än vilka gärningsmännen är, så jag kan bara spekulera, men den här typen av bränder brukar vara anlagda av ungdomar. Att det sker just sommartid kan vara för att ungdomar är lediga och är ute mycket, säger han.

Ännu har polisen ingen konkret misstänk, men fokus riktas mot ungdomar.

– Vi åker ut till platser där ungdomar brukar hänga för att prata med dem. Hittills har vi inte haft några dispyter utan upplever en bra kontakt.

Fem nätter – fem bilbränder 27 juni: Fem bilar tänds på varav tre blir helt utbrända vid Tulehemsvägen i Lund. 28 juni: En bil bränns ut och fem skadas kraftigt i en bilbrand på Östratornsvägen i Lund. 29 juni: Minst fyra bilar skadas vid en brand på ett industriområde på Gustavshemsvägen i Lund. 30 juni: En bil totalförstörs och ytterligare två bilar brandskadas vid en brand på Plommonvägen i Lund. 1 juli: En bil som står parkerad på Norrängavägen i Lund brinner. ”Bilen har fått brandskador i fronten”, skriver polisen på sin hemsida. Visa mer Visa mindre

”Klimatet har hårdnat”

Ingela Kolfjord är rättssociolog och lektor i kriminologi vid Malmö universitet. Även hon tror att det handlar om unga gärningspersoner.

– Jag tror definitivt att det här är ungdomar som inte hittat sin plats i samhället. Som känner av att de inte accepteras, att klimatet har hårdnat och att de ständigt blir sedda som ”de andra”. Bilbränder är inte bara ett sätt att visa sitt missnöja utan ett sätt att visa att man är frustrerad, förtvivlad och förbannad.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) har också reagerat på bränderna.

– Att förstöra andras egendom och utsätta människor för livsfara är inget annat än idioti, sa Philip Sandberg (L), under söndagen.