En bil ska ha kört in i ett elskåp, därefter in i ett staket, och vidare in i en trädgård. Vittnen ska ha sett två ungdomar ha sprungit från bilen.

Ungdomarna är inte anträffade och polisen har upprättat en anmälan om smitning från trafikolycka.

Skadeläget på trädgården och bilen är oklart, men bilen ska bärgas.

