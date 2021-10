Besökte Systembolaget – timmar innan mordet

Oxhagen i Kalmar, kvällen den 26 februari i år. Två män och en kvinna befinner sig i en lägenhet när ytterligare två personer kommer dit. Bara en stund senare är en man död, knivhuggen i hjärtat.

Redan när det knackar på dörren och en man och kvinna kommer in får en av personerna i lägenheten en dålig magkänsla. I förhör uppger han att magkänslan sa ”stay away” och han tar sig in i sovrummet för att komma undan. Plötsligt kommer hans vän in i sovrummet, låser dörren om sig och lägger sig på golvet, han blöder ur bröstet.

Mannen, vars vän snart är död, är inte ensam om att få en dålig magkänsla. ”Hans ögon var helt svarta”, säger en kvinna i polisens förhör, om den misstänkte mannen som kom till lägenheten.

Vilt tumult

Vad som exakt hänt i lägenheten finns det olika berättelser om, men vittnena är överens om ett tumult mellan den åtalade 57-åringen och mannen som dog. En kvinna uppger i förhör att den mördade mannen försökte skydda sig med en tennisracket, en annan att han attackerade 57-åringen med samma tennisracket, slog honom i bakhuvudet med det.

Blodig kniv hittades i rabatten

57-åringen grips kort efter händelsen i en lägenhet i närheten. I en rabatt i kvarteret hittas en blodig kniv. Rättstekniker kan senare knyta blodet på kniven till den mördade mannen, men hittar också DNA från 57-åringen.

”Vadå mord, det var ju han som slog mig”, säger 57-åringen i ett kort nattligt förhör, timmar efter händelsen.

Förhören fortsätter senare. Någon kniv säger han sig inte ha haft med sig, men att en sån kniv har spår med hans DNA på ser han inte som märkligt eftersom han säkert hanterat den någon gång.

”Det är ingen ovanlig kniv i min umgängeskrets”, berättar han i förhör.

Förnekar brott

Flera av de inblandade har missbruksproblem och den åtalade 57-åringen har fångats på Systembolagets övervakningskameror bara timmar innan mordet. Han uppger själv att han druckit både Baileys och likör men säger sig minnas hela kvällen.

Mannen förnekar brott. Han ställs inför Kalmar tingsrätt den 14 oktober. Vid fällande dom riskerar han livstids fängelse.

TV: Fler nyheter från Sydsverige