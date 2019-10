Mordet på 19-åringen inträffade på söndagskvällen den 25 september 2016 på Censorsgatan i Malmö. Det skedde vid en tidpunkt när barnfamiljer var ute på gården. Två män på var sin moped sköt besinningslöst mot en bil med flera personer. En tredje man körde en av mopederna.

Men kulorna träffade inte bara bilen. Isac Drivhall Welin och den andre skytten träffade lägenheter där det fanns barn. Kulor gick rakt in genom fönster till bostäder. De använde både pistol och automatvapen.

I bilen som de sköt mot träffades förutom 19-åringen två andra personer. De överlevde. 19-åringen dog inför ögonen på barnfamiljer.

Isac Drivhall Welin har under lång tid varit känd av Malmöpolisen. Under mordrättegången uppgav poliser att han bland annat sysslat med omfattande försäljning av narkotika, ett brott han också dömts för.

Nekar till att ha mördat

Isac Drivhall Welin har nekat till all inblandning i både tingsrätt och hovrätt. Under förhören valde han att tiga, vilket senare kom att bli till hans nackdel. Förhörsledarna ställde under långa förhör detaljerade frågor till honom. Han besvarade frågorna med tystnad.

I bevisningen mot honom ingick bland annat en videofilm från en affär. På filmen syns hur en av skyttarna kör förbi. Utredarna gjorde detaljerade analyser av mopeden och skyttens kläder och kunde på så sätt knyta Isac Drivhall Welin till skjutningen och mordet på 19-åringen samt mordförsöken på de andra personerna i bilen. Hans DNA fanns på två hylsor som hittades på Censorsgatan. En man utreddes som misstänkt för att ha varit den andre skytten men blev aldrig åtalad.

Den 23 september i år överklagade Isac Drivhall Welin hovrättens dom för mord, mordförsök, framkallande av fara för annan och grovt vapenbrott. I överklagande skrev hans advokat att försvaret räknar med att få ny bevisning som ska fria Drivhall Welin.

Den 3 oktober meddelade Högsta domstolen att Drivhall Welin inte får prövningstillstånd.

