Steg för steg öppnas Danmark upp. Under coronakrisens mest intensiva period fick man inte samlas fler än 10 personer på samma plats. På onsdagen blev det tillåtet att samlas 100 personer. Alltså följs den plan, som danska regeringen med Mette Frederiksen i spetsen, satte i början av juni.

Till helgen finns möjligheten att skåningar åter får komma in i Danmark. Foto: NIELS CHRISTIAN VILMANN / EPA / TT

Men gränsen till Danmark är fortfarande stängd för nästan alla svenskar. Endast västerbottningar, blekingar och kronobergare har fått ta sig in i landet senaste två veckorna. För alla andra svenskar krävs det att man har en särskild anledning till sin resa såsom arbete, studier eller anhöriga i Danmark och att man kan uppvisa ett negativt covid-19-test.

Under torsdagen kan gränsen även öppnas för skåningar. För att släppas in i Danmark får regionen inte ha fler än 20 covid-19-fall per 100 000 invånare, vilket regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) är övertygad om att man klarar.

– Jag tror jag vet hur danskarna räknade de två senaste veckorna, de räknade onsdag till tisdag två veckor tillbaka i tiden, och då klarar vi det. Om man räknar söndag till söndag så klarar vi också det. Oavsett hur jag räknar så ligger vi så pass lågt just nu att vi kommer under, säger han.

Vad betyder ett sådant beslut i så fall?

– Det gynnar hela vår region och tillväxt, vi är Nordens största arbetsmarknadsregion med allt vad det innebär.

– De borde inte ha stängt bron från början, smittspridningen har inte skilt sig åt så mycket i Skåne och Danmark. Vi har inte haft så mycket värre smitta här, först hade de mer under den första perioden i mars och april. Det är synd att man från statens sida stänger ner så reflexmässigt när man har en gemensam region.

”Inte en samhällsfara på det sättet”

Carl-Johan Sonesson förstår också frustrationen som många känt över att inte få åka till Danmark samtidigt som danskar rört sig i Skåne. Han kallar det dubbelmoral.

– Jag kan absolut känna delaktighet i frustrationen när man sett danskar som förlustat sig här på olika sätt, på Emporia och på krogar, när Danmark själv valt stänga gränsen. Om de är rädda för att få in oss i sitt land så borde de vara rädda för att komma hit också.

Ska du själv åka över till Danmark nu?

– Nej, jag har ingen möjlighet innan augusti faktiskt. Jag får glädjas här i Skåne åt att andra kan.

– Det känns som det är dags för bron att öppna upp, vi har ju ingen smitta på det sättet som danskarna behöver vara rädda för. Sedan kan en och annan ha det men det är inte en samhällsfara på det sättet.

TV: Fler nyheter om corona