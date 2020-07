Under senaste veckan har badbyxorna och bikinin ersatts med långbyxor och regnjackor. Himlen har mörknat och temperaturerna sjunkit.

– Om man vill ha jättesommarvärme har jag tyvärr inga positiva nyheter, säger meteorologen Per Holmberg på väderinstitutet Storm.

Det kalla vädret fortsätter veckan ut i Sydsverige. Temperaturerna förväntas ligga mellan 15 och 19 grader på dagstid.

– Just nu är det mycket kallt för årstiden, säger Per Holmberg.

Snart försvinner regnet

Det blir en del regnskurar fram till på lördag.

– Det ser ut att bli ostadigt. På fredag har vi ett djupt lågtryck som drar in med ökat molnighet, det kan komma stora mängder regn under fredagskvällen, det kan även bli väldigt blåsigt från fredag fram till söndag, säger Per Holmberg.

Men regnet förväntas försvinna från Sydsverige under lördagen.

– Regnet drar bort först från Skåne under natten till lördag och borde ha försvunnit från Blekinge och Kalmar under förmiddagen på lördag, säger Per Holmberg.

Då blir det varmare

Solen kommer redan titta fram i södra Sverige under helgen.

– Det blir lite soligare under söndagen med växlande molnighet, lokala regnskurar men fortfarande kallt. I västra delarna av Skåne blir det bara 16 grader men det kan vara varmare i östra delarna, säger Per Holmberg.

Men håll ut, sommarsolen är på väg tillbaka. Det blir ingen superhetta som det tidigare har varit under sommaren men det kan snart bli badväder igen.

– Från och med onsdag nästa vecka blir det soligare med temperaturer på strax över 20. Vill man ha sol och värme ska man befinna sig nära kusten, där kan det bli mest sol, säger Per Holmberg.

Vädret i kort Denna vecka: Torsdag till Fredag: Mulet med regnskurar. Lördag: Starka vindar, mulet med regnskurar. Söndag: Blåsigt och soligt med växlande molnigheter. Nästa vecka: Måndag till tisdag: Mulet Onsdag till fredag: Sol med växlande molnigheter. Temperaturer strax över 20. Visa mer Visa mindre

