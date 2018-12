Bedragarna tar över ditt bankkonto på två minuter

På söndagen ställdes två skåningar inför häktningsdomare Jacob Heister i Malmö. En man är bosatt utanför Malmö. Den andre saknar känd bostadsort men anses av åklagaren vara bosatt i Helsingborgstrakten.

Båda männen misstänks ingå en liga som under en längre tid genomfört bedrägerier genom att lura sina offer att använda sina bankdosor eller mobila bank-ID på ett felaktigt sätt.

I praktiken innebär bedrägerierna att de lurar av sina offer deras e-legitimationer och övertar deras identitet gentemot banker.

Hittar hela tiden nya knep

Allt går ut på att få offret att av en eller annan anledning använda antingen bankdosan eller sitt mobila bank-ID. Syftet är att få offret att logga in på sin internetbank. I takt med att polisen varnar för en metod hittar bedragarna ett annat knep.

LÄS MER: Slarvet som avslöjade bank-ID-bedragarna

Det kan också vara så enkelt att bedragarna uppmanar offret att legitimera sig med hjälp av sin bankdosa eller mobila bank-ID.

Bedragarna har oavsett metod i förväg kartlagt offret och tagit fram dennes personnummer och förberett en inloggning.

Så här gör bedragarna

Bedrägeriet sker i flera steg. Så här kan det till exempel gå till när bedragarna tar över ett bankkonto.

Först tar bedragarna reda på offrets fullständiga personnummer och vilken bank de har. Det är ingen svårighet att komma över namnet på offrets bank om bedragaren talar om för offret att man ska föra över pengar.

• Sedan går de in på den bank som offret har, och skriver in dennes personnummer i inloggningsfönstret i webbläsaren och gör en inloggningsbegäran samtidigt som offret blir uppringd.

När offret försöker logga in på internetbanken för att kolla om pengarna kommit in, loggar de utan att förstå det i stället in bedragaren på sin internetbank eftersom bedragaren redan har en väntande inloggningsbegäran till banken.

På så sätt blir bedragarna inloggade på internetbanken och kan kontrollera hur mycket pengar som finns på kontot. Om det finns tillräckligt med pengar genomförs nästa steg.

Det kan utformas på olika sätt. Bedragaren kanske låtsas vara banktjänsteman, polis eller från ett välrenommerat företag som ringer upp. Det finns många varianter. Men målet är att få offret att logga in på sin internetbank ytterligare en gång eller be offret att legitimera sig med sin bankdosa eller mobila bank-ID. I verkligheten har bedragaren förberett en förändring på offrets internetbank. Det kan vara att till exempel byta kod till offrets telefonbank. Därmed har offret tappat kontrollen över sina bankkonton.

Varnar gång på gång utan resultat

Det kan ta cirka två minuter att ta över ett konto på det här sättet, enligt en förundersökning som lett till åtal mot en grupp bedragare i Malmö.

Poliser över hela landet har gång på gång varnat för den här typen av bedrägerier. Men de fortsätter och bedragarna har trots upprepade varningar framgång. För några månader sedan uppskattade poliser som arbetar med bedrägerierna att det handlade om runt 150 miljoner kronor.

Kommissarie Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter har sagt det flera gångar. Och säger det igen:

– Använd aldrig bankdosa eller mobilt bank-ID på uppmaning av någon annan. Det spelar ingen roll vem som ringer och ber dig göra det. Och lämna aldrig ut några koder!

Kända av polisen sedan tidigare

I den häktningsframställan som kammaråklagare Jenny Olovsson lämnat in till tingsrätten mot de två skåningarna finns bara en bråkdel av de brott som männen misstänks ha begått. Åklagaren nämner enbart sju tillfällen.

De två männen, 30 och 29 år gamla, är båda kända av polisen sedan tidigare. Den senare åtalades för en tid sedan för att ha hotat en arrestvakt i Malmö efter att han omhändertagits för fylleri. Han har under senare år dömts för stöld, misshandel, rattfylleri och misshandel.

30-åringen har tidigare dömts för bland annat bedrägerier, olaga hot och ocker.