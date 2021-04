Barn kan få betalt i skolan – hårda kritiken: ”Förvirrat”

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om ett anslag på 350 miljoner extra till skolan i vårändringsbudgeten – för att säkerställa att kunskapstappet i pandemin blir så litet som möjligt. Av dessa är 100 miljoner bland annat tänkta att finansiera frivillig undervisning under skollov för elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Kvällsposten har tidigare rapporterat om att skånska regionrådet Gilbert Tribo (L) lagt förslag om betald sommarskola i ett brev till Utbildningsdepartementet och Sveriges kommuner och regioner. Men nu driver Liberalerna även frågan om betald sommarskola i en rad skånska kommuner, däribland Staffanstorp.

I motionen till kommunfullmäktige då Liberalerna inte har någon plats i kommunstyrelsen går det att läsa:

”Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik.”

Förslaget gäller för de elever som går ut nian eller som ska ta studenten.

Sonesson: ”Förvirrat förslag”

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson, ger dock inte mycket för förslaget.

– Det är ett förvirrat förslag som sänder fel signaler, säger han.

I ett inlägg på Facebook skriver Christian Sonesson:

”Strunta i skolan under terminen så kan ni göra det under sommaren i stället och då samtidigt få betalt när ni sitter i skolbänken!

Mvh Liberalerna”

– Det handlar också om drivkraften att prestera under ordinarie termin och att man tänker på de som kämpar under terminerna och sedan sommarjobbar. De ska då inte få se andra få betalt för att gå i skolan under sommaren, fortsätter Sonesson.

– Det finns lovskola för de som behöver och den bjuder vi på mot att elever och föräldrar bjuder på sin tid. Liberalernas förslag tar kål på synen på både arbetslinjen och utbildningslinjen.

Nettrup: ”Vi ser möjligheter”

Niklas Nettrup, gruppledare för Liberalerna i Staffanstorp, har läst Sonessons kritik på Facebook.

– Man kan säga så här, vi ser möjligheter, inte problem. Vi har lagt en motion för att förbättra möjligheterna för eleverna med tanke på pandemin som kräver ovanliga lösningar.

– Det är en tillfällig lösning och om det hjälper en procent att få behörighet och uppfylla sina drömmar så är det viktigt för både den enskilda och samhället i stort. Har man inget intresse av det så svarar man på det sättet.

Liberalerna driver även förslaget om betald skolgång i Svalöv och Landskrona.

FLER NYHETER: S-toppen Katrin Stjernfeldt Jammeh om antisemitismen