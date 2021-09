JUST NU: Barn fick tegelvägg över sig

Polis och räddningstjänst larmades strax efter klockan 11 till en adress i Karlshamn.

Någon form av tegelvägg hade då rasat över ett litet barn. Det har skett ”i anslutning till en bostad”, enligt polisen.

– De uppgifterna jag har är att det är någon form av vägg, en tegelvägg, som rasat över det här barnet. Anhöriga är på plats, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.

Barnet, som är under tre år, har förts med ambulans till sjukhus. Polisen kan i nuläget inte gå in på några detaljer om skadeläget. Ärendet hanteras just nu som ett olycksfall.

”Polis samlar in uppgifter på plats för att se om brott kan misstänkas. Närmare omständigheter kring olyckan är i nuläget okända.”, skriver polisen på sin hemsida.

– Räddningstjänsten har lämnat nu, säger Emelie Lantz, räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten i Västra Blekinge vid 12.30-tiden.