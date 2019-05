Malmö:

Runt 15 grader är att räkna med större delen av veckan som kommer. Någon dag kan det gå upp mot 17 grader någon dag nedåt 13 grader. Himlen kommer vara ganska grå och på torsdagen kan det komma en del regn. På fredagen däremot finns det chans till strålande sol. I början på juni kommer temperaturen ha ökat och solen börja titta fram igen.

Helsingborg:

En ganska gråmulen och ostadig vecka är att vänta med temperaturer mellan 11 och 17 grader. Någon dag blir det en dipp med kyla och 11 grader. En hel del regn kan väntas komma under torsdagen men fredagen däremot väntas solen stråla. Under helgen kommer molnen återigen hopa sig men sedan trillar värmen in lagom till måndagen.

Lund:

Inte riktigt lika ostadigt som resten av Skåne. Det finns en hel del chanser till solglimtar. Speciellt under onsdagen och fredagen som ser ut att bli fina. På torsdagen kommer dock en del regn att falla under dagen. Temperaturerna väntas ligga på mellan 13 och 17 grader under veckan. Efter helgen blir det nystart med sol och strax under 20 grader.

Trelleborg:

Början av veckan ser ut att bli fint med ganska mycket sol och mellan 12 och 15 grader. Speciellt onsdagen och fredagen ser ut att få klar himmel men däremot på torsdagen väntas det bli en del regn. Helgen blir molnig men något regn är inte i sikte. Efter det blir det återigen soligare och runt 16 grader som startar juni.

Hässleholm:

En ganska molnig och grå vecka är att vänta men temperaturen ser ut att hålla sig på runt femton grader. På onsdagen finns chans för en del sol men i samband med det går också temperaturen ner mot 13 grader. Även fredagen ser ut att bli soligare även om molnen kommer tillbaka under helgen. Början på nästa vecka ser det ut att kunna bli 19 grader och på tisdagen sol.

Ystad:

En ganska fin vecka med en hel del solsken. Molnen kommer dock hälsa på både på torsdagen och under helgen. Temperaturen kommer dock vara något längre än övriga Skåne. Runt 12 till 14 grader är att räkna med. Under torsdagen finns det risk för någon regnskur. Helgen ser ut att bjuda på varmare temperatur som går upp mot 16 grader under måndagen och tisdagen.