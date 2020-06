Under de senaste veckorna har det flera gånger uppstått långa köer på Öresundsbron. På onsdagsmorgonen var det dags igen. Mängder med bilar stod still och kötiden uppskattades till 35 minuter.

Troligen är det fortfarande pingsthelgen som spökar, i Danmark har man ledigt även under annandag pingst som i år inföll under måndagen och många danskar besökte Sverige under ledigheten.

Alla bilister som ska in i Danmark måste passera en gränskontroll på Pepparholm.