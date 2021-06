Åskoväder och hårda vindar – färjor ställs in

Baksmällan efter den senaste tidens sol och värmebölja är här. Den här veckan bjuds det på raka motsatsen på flera håll i Sydsverige.

– Det kommer även bli blåsigt på onsdag och torsdag med hårda vindbyar vid kusten. Det kommer helt enkelt bli ett riktigt ruskväder de kommande dagarna, sa Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm, på tisdagen.

Främst är det i Kalmar län som ovädret drar in det närmaste dygnet. Under torsdag eftermiddag väntas runt 35-40 millimeter regn falla i det området, men det råder stor osäkerhet kring hur mycket regn det kan bli och var de kraftigaste skurarna kan dra in, enligt SMHI.

Klass 1-varning för kuling

SMHI har gått ut med ett meddelande om risk för stora regnmängder – och meddelar även att det kan bli hårda vindbyar och åska i Kalmar län.

Samtidigt har Ölandslinjen gått ut och meddelat att trafiken för färjan mellan Oskarshamn och Byxelkrok ställs in på onsdagen på grund av hårda nordliga vindar.

De kraftiga vindarna väntas påverka hela södra Östersjön. Där har SMHI gått ut med en klass 1-varning för kuling från onsdag kväll till torsdag eftermiddag.

Vindarna väntas uppgå till 14-18 meter per sekund utanför kusten. Det innebär att det kan vara farligt för små yrkesfartyg och fritidsbåtar, enligt SMHI.

FLER NYHETER: Hela byn ryckte in för att rädda sälen bland klipporna