Ta på galoscher och sydväst, och undvik att duka ute om det vankas fest. Kallfronten som drar in över landet för med sig en del regn och rusk.

– Denna kan också föra med sig lite eftermiddagsåska, säger Lasse Rydqvist.

På fredagarna är riskerna för åska som störst i Västsverige och de inre delarna av Svealand. I de sydligaste delarna av landet ser risken för åska ut att vara större under lördagen.

– Det kommer att dra in ett mer sammanhängande regn senare under lördagskvällen. Så inledningen på lördagen kan fortfarande vara rätt fin och sommarvarm, men man får räkna med att det molnar på under dagen, säger Lasse Rydqvist.

Regnbetonad söndag

Regnområdet kommer sedan ligga kvar under söndagen.

– Det är framför allt under söndagsdygnet som det här regnet drar fram över södra delen av landet.

Lasse Rydqvist kan inte däremot inte se att det skulle röra sig om några extrema regnmängder.

– Jag har inte sett något som sticker ut. Det ser inte ut som det kommer upp i några varningskriterier.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

2014 – ett extremt åskår

I Sydsverige ser riskerna för åskskurar ut att vara som störst under lördagskvällen.

Juli månad är också den månad när det generellt är varmast och regnigast. Det gör också juli till högsäsong för åska.

– Vi är inne i en ganska aktiv åsksäsong just nu. Men 2014 var ett år som sticker ut, då var det betydligt mer åska än vad vi har haft den här säsongen, säger Lasse Rydqvist.

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Även inledningen på nästa vecka kan bli mer nederbördsbetonad. Men framåt onsdagen kommer högsommarvärmen tillbaka.

– Då blir det torrare och varmare väder igen. Det blir rent allmänt mellan 20 och 25 grader. I södra Sverige kommer man nog på en del håll komma upp i varmare än så, säger Lasse Rydqvist.

