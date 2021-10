Artisten drabbades av stroke som 44-åring

Det var egentligen planerat att Lars Lindkvist och hans band Billie the Vision and the Dancers skulle ut och turnera i vinter igen. Men stroken som han fick för ett år sedan gör sig fortfarande påmind, något som SVT Nyheter Blekinge också berättat om.

– Jag kan i bland känna mig tröttare nu. Min psykolog har sagt att jag kanske aldrig blir av med hjärntröttheten helt, säger Lars Lindquist.

När stroken slog till arbetade han som musiklärare på en folkhögskola. Vid den tidpunkten kunde han inte sova på grund av jobbet.

– Jag har alltid sagt att jag nog kommer få en stroke, det har varit mest på skoj, men innerst inne har jag nog vetat alltid vetat att det kan vara sant, säger han.

Den första perioden efter stroken präglades av sömn och sömn. Och lite sömn till. Redan från början var hans psykolog tydlig med två grejer: Att han aldrig skulle återgå till hur det var innan. Och att han skulle fokusera på att ha kul.

– Det första jag tänkte på då var fotboll.

”Psykologen säger att jag aldrig kommer kunna komma tillbaka till där jag var. På ett sätt känns det skönt.” Foto: Privat

Hoppas på tv-serie

För ett år sedan fick han ett helt sjukvårdsteam som jobbade med honom dygnet runt för att han skulle kunna komma tillbaka från stroken. Fysiskt gick det snabbt – han kände framsteg varje dag, exempelvis genom att dagligen lägga nya pärlplattor. Och när läkarna gav grönt ljus var det fotboll som gällde.

– Jag kunde spela fotboll i två timmar utan att bli trött, men jag kunde inte sitta med bokföring i 20 minuter. När jag spelar fotboll tänker jag inte på stroken överhuvudtaget.

På grund av detta ska han nu satsa på att bli Sveriges sämsta fotbollsproffs.

Under namnet ”Laggelito” försöker han sig på att spela fotboll som ett proffs genom att äta och träna lika mycket som på elitnivå. Detta dokumenterar han i hopp om att det ska kunna bli en tv-serie.

– Detta gör att jag kan rättfärdiga satsningen som ska handla om att om att träna fotboll och bli frisk via den. Jag har kontaktat Kalmar FF som jag får lite hjälp ifrån, det peppar projektet.

