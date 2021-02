Antalet covidpatienter som behöver intensivvård ökar

Trycket på vården har successivt minskat senaste veckorna i Skåne men nu kan den positiva trenden vara bruten.

Enligt Region Skånes senaste siffror vårdas nu totalt 189 patienter, varav 27 på intensiven.

Det kan jämföras med torsdagens siffror som låg på totalt 161 eller 172 i fredags.

Även antalet som intensivvårdas har ökat, det senaste dygnet har det gått upp från 24 till 27.

Samtidigt ligger smittspridningen kvar på ungefär samma nivå – runt 450 nya fall per dag – sett till genomsnittligt antal nya fall under en sjudagarsperiod. Det senaste dygnet har 223 nya fall rapporterats men måndagens siffra brukar vara lite lägre på grund av eftersläpning under helgen.

Totalt har nu 1535 personer avlidit med covid-19 i Skåne.

