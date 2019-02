Kvällsposten har avslöjat att en underrättelserapport larmar att personer som jobbar på strategiskt viktiga positioner på Arlanda flygplats har kriminella kopplingar eller själva ingår i grupper som ägnar sig åt narkotikasmuggling och grova våldsbrott.

Det handlar bland annat om Hells Angels-medlemmar som jobbat på landningsbanan, att personer med kopplingar till kriminella nätverk arbetar med säkerhetskontroll av passagerare och att lastare smugglat in narkotika.

Kvällspostens avslöjande • Enligt en hemlig underrättelserapport som reportern Federico Moreno tagit del av finns anmärkningsvärt många kopplingar mellan kriminella nätverk och personer som jobbar på strategiskt viktiga platser på Arlanda flygplats – skyddsobjektet med närmare 25 miljoner passagerare årligen. • Underrättelseenheten skriver om omfattande smuggling på Arlanda och att flygplatspersonal har dömts för att ha smugglat narkotika. • Påfallande många med kriminella kopplingar genomför säkerhetskontroller av resenärer och röntgar bagage, vilket enligt rapporten ökar risken för att föremål passerar mot betalning eller under tvång. • Ett företag med fullvärdiga medlemmar i Hells Angels och med en företrädare som gripits för att ha beställt 30 kilo kokain med flyg från Colombia har jobbat inne på landningsbanan. – Vi arbetar i nära samverkan med de andra aktörerna på flygplatsen och har medvetandegjort dem om problematiken, säger Lisa Ström, gränspolischef Region Stockholm i Sveriges Radios P1 morgon. Men det statliga bolaget Swedavia, som driver flygplatsen, säger att man inte ens känner till polisrapporten.

Avslöjandet ledde bland annat till att Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell skickade en fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S):

”Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att skapa sig en bild av omfattningen av problemet med kriminella som arbetar på Arlanda, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta framöver för att garantera säkerheten på Arlanda och andra svenska flygplatser?”

Nu bekräftas bilden av säkerhetspersonal på Arlanda.

”Jag har sett personal hjälpa resenärer att slippa kontroll”, säger en anställd på flygplatsen. Foto: KENNETH JONASSON

Personal: ”Finns brottslig verksamhet på Arlanda”

Flera personer som jobbar med säkerhetskontroller uppger att personal på flygplatsen är medvetna om att det ”finns brottslig verksamhet på Arlanda”.

– Jag har sett personal hjälpa resenärer att slippa kontroll, säger en person som jobbar på ett säkerhetsbolag.

– På terminal 5 finns två personalingångar där medarbetare går igenom samma säkerhetskontroll som passagerare, med skillnaden att vi får ha med oss vätska in. Där har vanliga passagerare släppts igenom utan att kontrolleras.

Personer som tar sig in via de ingångarna måste ha tillstånd från Swedavia, som driver flygplatsen, och kunna styrka att de har rätt att gå in där.

”Vi har misstänkt att de transporterat något”

– Men de har inte haft något tillstånd, vi har sett att de rest som vanliga resenärer. Inrikes och utrikes. Och vi har misstänkt att de transporterat något, säger en anställd.

Enligt uppgiftslämnarna har händelserna anmälts inom säkerhetsbolaget.

Kvällsposten har förgäves sökt statliga bolaget Swedavia, som driver Arlanda.

”Tar mutor eller samverkar med kriminell verksamhet”

– Vi har skyldighet att rapportera. Men vanligtvis sker inget. Det värsta som hänt är att personer mist jobbet.

– Det är tydligt att viss personal inte är på Arlanda för att jobba. Och att andra kanske tar mutor eller på något annat sätt samverkar med kriminell verksamhet.

