Anne Lundbergs blinkning till ikonen Brigitte Bardot

”Antikmagasinet” är SVT-programmet där programledaren Anne Lundberg tar med tittarna in i designhistorien och lyfter fram klassiska föremål och nygamla antikviteter. Ett betydligt smalare program än flaggskeppet ”Antikrundan”, även det programlett av Anne Lundberg.

Då passar Anne Lundberg på att på sitt Instagramkonto berätta om frisyrvalet inför inspelningen. SVT-stjärnans långa blonda hår är stylat precis i den franska skådespelarens stil: Mycket volym uppe på huvudet och rufsiga, nonchalanta lockar.

”I dag kör vi Brigitte Bardot-frisyr i Antikmagasinet”, skriver Anne Lundberg själv på Instagram och avslöjar att det är makeupartisten Amelie Holmberg som är det kreativa geniet bakom stilen.

Brigitte Bardot-stilen alltid aktuell

Anne Lundbergs följare på Instagram gillar tilltaget.

”Love Birgitte and love you. You go girl”, skriver en av Anne Lundbergs fans.

Allt klär en skönhet, konstaterar en annan och ytterligare en hyllar Anne med orden: ”Så kul, du har sån härlig utstrålning”.

Franska filmstjärnan Brigitte Bardot lever tillbakadraget sedan decennier. Hon har lämnat filmvärlden och engagerat sig i djurrätt men också uppmärksammats för sina band till högerpopulistiska Front National.

Stilmässigt är Bardot, eller BB som hon också kallas, ständigt aktuell för de bohemiska frisyrerna men också klassiska attribut som väl tilltagna hårband och rosetter, toppar med båtringning, ballerinaskor, markerad sotig ögonmakeup och randiga mönster på framför allt klänningar.

– En stil som känns klassisk och passande även i dag, säger Linnéa Sjölund.

