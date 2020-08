Anna-Carin har simmat Öland runt på 18 dagar

Simmerskan Anna-Carin Nordin, 49, har gjort flera långdistanssimningar innan, men aldrig tidigare i Sverige.

Och det var just under en sådan simning, på Isle of Man i Storbritannien för två år sedan, som idén att simma Öland runt föddes.

– Min kanotist som jag hade med mig hade aldrig varit i Sverige och vi tyckte att det hade varit kul att göra något här, berättar hon.

– Så vi tog fram en Sverige-karta och han pekade på Öland och sa ”där”.

Sagt och gjort, på fredagen gick hon i mål och blev den första någonsin att simma Öland runt. Det 18 dagar, där hon ibland simmade så mycket som sex timmar om dagen.

– Jag har i princip simmat två trygga mil om dagen. När jag kom upp och vi skulle gå och äta mat var jag helt slut, musten går ur en totalt!

Vill simma runt Hawaii

Det finns flera skillnader mellan denna och tidigare simningar, berättar Anna-Carin.

– Det är ju inte saltvatten, finns inga strömmar, inget tidvatten, ingenting att använda till sin fördel! Man kommer ju kortare på samma arbete då, det blir ju jobbigare.

Det fanns dock aldrig någon tvekan om att simningen skulle slutföras, trots att det var jobbigt hade hon aldrig en tanke på att ge upp.

– När jag gör en sådan här simning åker jag dit för att göra den, inte för att prova eller misslyckas.

Trots att det är knappa 24 timmar sedan hon slutförde simningen på Öland när Kvällsposten når henne, har hon redan nya mål i sikte.

Härnäst vill hon simma runt Storsjön i Jämtland, men drömmen är att simma mellan öarna på Hawaii, berättar hon.

– Det är mina drömmars mål, nu måste jag bara spara pengar!