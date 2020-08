Andréas, 26, träffades av järnkätting i huvudet

Under förra året anmäldes cirka 34 700 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare. Det är en ökning med 1 500 anmälningar jämfört med 2018. Ökningen avser både kvinnor och män men är något större bland kvinnorna.

Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro var fler bland män än kvinnor, cirka 19 900 respektive 14 900 anmälningar.

Per 1 000 sysselsatta män anmäldes under 2019 cirka 7,7 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro under minst en dag. Motsvarande antal per 1 000 sysselsatta kvinnor var 6,3.

Källa: Arbetsmiljöverket