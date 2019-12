Inför 2020 har Snälltåget köpt in i tio liggvagnar som sätts in i trafik under våren. Dessutom kommer nattågen köras varje kväll under högsäsong i stället för tre gånger i veckan som tidigare.

Den ökade kapaciteten innebär att tågbolaget som nu kört 15 000 resenärer per år på sträckan kan komma upp i 40 000 resenärer, en enorm ökning.

– Det känns väldigt kul för vi har kämpat i flera år med den här linjen och många gånger funderar varför vi hållit på. Det är så hög konkurrans och flyg har varit enklare och billigare att resa med. Nu känns det nästan overkligt att vi kan göra den här satsningen det har verkligen skett en förändring, säger Marco Andersson.

Fler liggvagnar har köpts in från Tyskland. Foto: Snälltåget

Greta-effekten tros ligga bakom

Att Snälltåget nu kan göra en så stor expansion beror på ett ökat intresse för tågresor i tider av klimatmedvetenhet, menar Marco Andersson, som pekar på Greta-effekten, alltså klimatintresset som väckts av Greta Thunbergs protest. Förra året sålde alla Snälltågets resor till Berlin slut.

– Vi märker att det finns en tydlig vilja att resa mer klimatsmart. Inrikes har svenskarna varit ganska bra på att resa kollektivt med tåg men utomlands har man flugit. Nu ser vi en tydlig förändring att man även väljer tåg när man ska åka utomlands. Om det är Greta-effekten eller vad det kommer i från kan jag inte säga, men det finns en trend och vi tror och hoppas det här är en långsiktig förändring som håller i sig.

Snälltåget ser en ökad klimatmedvetenhet hos resenärer. Foto: Martin Drube / Snälltåget

Han berättar att Snälltåget hoppas kunna utöka ännu mer i framtiden. Bland annat sätta in fler resor på våren och hösten.

– Det här känns som en säker investering men en möjlighet finns att trycka in fler avgångar, vi tror det kan lyckas, säger Marco Andersson.

Tre Berlin-tips Alexander Platz med sitt tv-torn är ett måste. Du kan med fördel promenera från Brandenburger Tor och på så vis passera en rad kända sevärdheter och museum på vägen längst Unter den Linden. East Side Gallery ligger nära järnvägsstationen Berlin Ostbahnhof. Här finns en 1316 meter lång kvarvarande del av Berlinmuren som fyllts med 160 konstverk gjorda av konstnärer från hela världen. Både konst och historia i ett. Åk till tunnelbanestationen Kurfürfurstendamm och upplev Berlins shoppingmecka, med världens alla ledande klädmärken och butikskedjor. När du väl är där kan du passa på att besöka Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. 1800-talskyrkan förstördes i en bombräd under andra världskriget men ruinen finns bevarad. En ny kyrka byggdes bredvid ruinen på 50-talet. Tillsammans kallas de ”läppstiftet och puderdosan” och är ett av Berlins mest populära turistmål. Visa mer Visa mindre

