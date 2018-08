Adriana föddes i fel kropp – blev mobbad: ”Jag har ärr”

Ålder: 21 år

Bor: Eslöv

Gör: Studerar allmän linje på folkhögskolan i Eslöv

Familj: Mamma Elise och pappa Mikael

Aktuell: Gick vidare från sin audition i TV4:s musikprogram Idol – den enda i tävlingen som är öppet transsexuell

Favoritlåt: ”Just nu är det Bodak Yellow med Cardi B, men favorit genom tiderna är My Heart Will Go on med Céline Dion”

Musikstil: ”Vill göra pop och ballader”