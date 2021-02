34 nya dödsfall i Skåne under senaste veckan

Den pågående andra smittvågen fortsätter att avta i Skåne. Under det senaste dygnet har 205 nya bekräftade fall tillkommit. Antalet nya fall i genomsnitt per dygn uträknat för de senaste sju dagarna är nu under 500 i Skåne, närmare bestämt 488. Det kan jämföras med den 13 januari då samma siffra låg på 1429.

Totalt vårdas nu 228, varav 44 på intensiven, med covid-19 på sjukhus i Skåne. Det är totalt 13 färre än i fredags men fem fler än i söndags.

Samtidigt har 34 nya dödsfall rapporterats sedan förra onsdagen. Totalt har 1452 personer avlidit med covid-19 i Skåne sedan pandemins start.

TV: Danmark inför coronapass