23 nya dödsfall med corona i Skåne

Antalet dödsfall till följd av covid-19 har ökat i Skåne från 327 till 350 enligt senaste siffrorna som region Skåne rapporterar på torsdagen. Det finns dock en eftersläpning i statistiken över dödsfall, vilket innebär att rapporterade dödsfall inte behöver ha inträffat under det senaste dygnet.

Totalt har nu 350 personer med coronaviruset dött sedan pandemins start.

Samtidigt har antalet som intensivvårdas ökat från 15 till 21 under det senaste dygnet – efter att ha legat på en nivå runt 15 under en längre tid. Under smittoppen i våras vårdades som mest 24 coronapatienter på intensiven.

Totalt vårdas 168 för covid-19 på de skånska sjukhusen, vilket är fem mer än dygnet innan.

Även antalet nya bekräftade fall ökar igen något efter en nedåtgående trend senaste dagarna. Det senaste dygnet rapporteras 637 nya bekräftade fall.

Under onsdagen varnade smittskyddsläkaren Eva Melander för att dra några slutsatser av att antalet bekräftade fall gått ner under några dagar.

– Vi har en pågående samhällssmittspridning och det har ännu inte vänt. Det är en allvarlig situation som vi är väldigt oroade för, konstaterade hon i pressmeddelandet.