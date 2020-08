20 miljoner sparas när Malmöfestivalen ställs in

I veckan var det tänkt att årets upplaga av Malmöfestivalen skulle arrangeras, med allt vad det innebär – mat, musik, tivoli och fest.

Men med anledning av årets coronapandemi blev Malmöfestivalen, liksom flertalet andra offentliga evenemang världen över, inställd i år.

Något som besparat Malmöborna 20 miljoner kronor i skattepengar, rapporterar Sydsvenskan.

Budgeten för årets festival var 22 miljoner kronor, skriver tidningen, som bland annat skulle gå till artistbokningar och att bygga festivalområdet.

Notan för den inställda festivalen landar på 1.5 miljoner. Detta trots att festivalen ställdes in förhållandevis sent, beslutet att ställa in togs först i maj. Då var allting bokat och färdigplanerat inför festivalen.

– Att det är en så låg kostnad vid den tidpunkten vi avbryter är unikt. Det visar på ett extremt proffsigt arbete från dem som jobbar med det här, säger Erland Weerasinghe, chef för fastighets- och gatukontoret i Malmö, till tidningen. Han säger också att det är tråkigt att behöva ställa in en så ”fet fest”, då man arbetat hårt för att göra festivalen så bra som möjligt i år med nya idéer och härliga bokningar.

De 1.5 miljoner det kostar att ställa in evenemanget går till de konsulter som arbetat med festivalen.

Malmöfestivalenhar arrangerats sedan 1985. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Företagare förlorar pengar

Men trots att kommunen sparar in på att ställa in festivalen, förlorar många lokala näringsidkare intäkter på att evenemanget ställs in, och de uteblivna turistinkomster det innebär. Enligt Sydsvenskan uppgick de 2019 till 153 miljoner kronor.

– Det finns en bild av att Malmöfestivalen kostar mycket pengar. Men det finns en turistekonomisk effekt som är enorm, säger Weerasinghe, till Sydsvenskan.