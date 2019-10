KULTURDEBATT. Till att börja med vill jag säga att den här debatten verkligen gläder mig. Relationen mellan ekonomisk tillväxt och ekologiskt tryck är en kärnfråga och borde diskuteras på längden och tvären i alla möjliga upptänkliga forum.

Men till sakfrågan. Isobel Hadley-Kamptz påstår att om jag kritiserar tillväxt, kritiserar jag också det fria samhället. Jag kommer att tänka på Vaclav Smil, en av de stora, samtida forskarna inom miljö, energi och befolkning.

Smil växte upp bakom järnridån och säger att efter 26 år i ”det onda imperiet” har han inget tålamod med bullshit. Framtiden är ljus, mänsklighetens framsteg – han har hört allt det där förr. Det enda som biter på honom är siffror.

Och trots att han har valt ett liv i den fria, demokratiska världen och avskyr ”commie propaganda” går hans slutsats helt på tvärs med Hadley-Kamptz. Budskapet i ”Growth: From Microorganisms to Megacities”, hans senaste tegelsten, är väldigt enkelt: Utan en biosfär i god form, finns inget liv på planeten. ”Ekonomerna kommer att säga att du kan decoupla tillväxt från materiell konsumtion, men det är total nonsens,” säger han i The Guardian.

Hadley-Kamptz skriver att hon syftar på annan slags konsumtion, en som inte är materiell. Hon nämner att ”bättre böcker” skulle få ekonomin att växa. Hon får gärna förklara hur. Genom att fler böcker säljs? I så fall krävs fler träd och mer energi.

Hon exemplifierar också med klänningar. Jo, det finns troligen ett visst samband mellan tygåtgång och pris, men det är så klart inte den enda faktorn. Man kan blåsa upp en hajp kring ett märke, och på så vis öka vinsten och tillväxten. Men fler sålda klänningar innebär ofrånkomligen att mer naturresurser och mer energi måste tas i anspråk. Allt runtomkring oss har sitt ursprung i naturen.

EU-rapporten ”Decoupling Debunked”, har gått igenom bevisen för om ”grön” tillväxt är möjlig. Slutsatsen är både ”överväldigande tydlig och nykter”: det saknas empiriska bevis för att en absolut decoupling mellan tillväxt och ekologiskt tryck är möjlig. Dessutom – och kanske ännu viktigare, skriver de – framstår det som osannolikt att en sådan decoupling skulle kunna ske i framtiden.

Troligen var det en liknande insikt som fick FN-organet IPBES som bevakar den biologiska mångfalden, att nyligen föreslå att en ny ekonomisk modell behövs. En nyckelfråga för en hållbar ekonomi är enligt IPBES att vi söker oss bort från ”det nuvarande begränsade paradigmet av ekonomisk tillväxt”.

Av samma rapport framgår att en miljon arter riskerar utrotning. En miljon. Hur räddas de av ökad tillväxt? Den frågan får ekonomerna gärna svara på.

Av Therese Uddenfeldt

Therese Uddenfeldt är författare.

TIDIGARE INLÄGG I DEBATTEN: ISOBEL HADLEY-KAMPTZ: Bara tillväxt kan lösa klimatkrisen