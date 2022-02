KRÖNIKA. ”Delay is death.” Dröjsmål innebär död. Det gäller för mycket just nu, men yttrades i detta fall av FN:s generalsekreterare António Guterres apropå den klimatrapport som lades fram av FN:s klimatpanel IPCC tidigare under måndagen.

Rapporten, som lyder under namnet ”Effekter, anpassning och sårbarhet”, varnar för att den passivitet som råder är livsfarlig, och slår fast område efter område på vilket livet för alltid kommer att förändras när temperaturen stiger. Varje dag vi fortsätter att frossa i fossiler är en dag för länge.

Här finns inte längre något ”om”, bara en liten, liten chans att ännu förhindra medeltemperaturen att stiga mer än 1.6 grader innan 2100.

Också detta, handen på hjärtat, snart sagt omöjliga mål innebär stora förluster. Brist på mat och jordbruksmark, mer torka, fler bränder och översvämningar, fler människor som dör av extrem värme eller svält.

Inte nog med att vårt beroende av fossila bränslen är pågående katastrof som, bokstavligen, varje dag växer sig närmare gränsen för mänskligt liv. Det spelar också en av huvudrollerna för Vladimir Putins vettlöst brutala anfallskrig mot Ukraina.

Förföljda minoriteter mot en lyxjakt i Medelhavet?

Putins Ryssland vilar på produktionen av olja och gas. Inte bara är det landets enda egentliga tillgång – någon annan födkrok har man misslyckats med att skapa sedan Sovjetunionens kollaps – det är också själva fundamentet för Putins långa maktinnehav.

Under hans första år vid makten, mellan 2000 och finanskrisen 2008, fyrdubblades priset på olja. Det gjorde honom till en omåttligt populär president, inte bara bland de oligarker som roffade åt sig miljarderna utan också bland lejonparten av befolkningen. Rysslands många (de är många!) urfattiga fick lite högre pensioner, en (om än liten och snart raserad) medelklass växte fram – som fick råd med charterresor till Turkiet och Grekland som vilken nordeuropé som helst.

Pengarna från oljan och gasen binder fortfarande samman hans maktbas bland folket och de mäktiga mångmiljardärer som hittills blundat för regimens övergrepp. Censur, propaganda, mord: inga demokratibrott har varit stora nog för att oligarkerna har velat lossa greppet om sina rikedomar. Vad är väl en mördad oppositionspolitiker mot exklusiva fastigheter i västvärldens huvudstäder? Förföljda minoriteter mot en lyxjakt i Medelhavet? Lögner och tystade medborgare mot en plats i Champions League?

Också västvärlden har blundat. För att oligarkerna plöjt ner pengar och dopat deras ekonomier, och för att man varit beroende av Putins fossila bränslen.

Sverige och EU fortsätter att köpa olja och gas för miljarder dollar – varje dag.

Med kriget i Ukraina är framtiden mer osäker. Mycket tyder på att Putin missbedömt såväl Ukrainas förmåga till försvar som de egna medborgarnas motstånd till invasionen. EU och USA har svarat med hårda sanktioner, Tyskland har stoppat Nordstream 2. Men Sverige och EU fortsätter att köpa olja och gas för miljarder dollar – varje dag.

Ett EU som stänger kranen till den ryska gasen och oljan kommer inte att försätta Ryssland i konkurs – det finns många andra stater, Kina till exempel, som importerar mera och glatt kommer att fortsätta.

Att stoppa det ryska bränslet skulle säkert leda till rekordhöga energipriser och rasande hemmaopinioner. I värsta fall också till ransonering och utkylda lägenheter. Men det skulle öka trycket på Putin från den egna befolkningen, och ta ifrån honom möjligheten att hota EU med uteblivna gas. och oljeleveranser.

Framför allt vore det rätt.

Att dröja kommer att leda till döden.

Anna Hellgren är redaktör och kritiker på Expressens kultursida.

LÄS MER: Nu har Vladimir Putin kapat sina livlinor

LÄS MER: Vi är som bländade rådjur just före kraschen

Två män i en podd: Sista avsnittet

PODCAST. Det hade kunnat fortsätta i evighet, varför ska det sluta så här? En sökande podd från Expressen Kultur – om manlighet, kärlek och ensamhet. Med radiostjärnan Eric Schüldt och Daniel Sjölin, författare och tv-profil.