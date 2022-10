Under de närmaste veckorna ska den tillträdande regeringen möblera arbetsrummen, knåpa ihop en statsbudget under stark tidspress, förbereda nästa halvårs ordförandeskap i EU och helst även bända in Sverige i Nato. Bland annat.

Lyfter man blicken en smula avtecknar sig tre mer övergripande utmaningar för Ulf Kristersson och hans nya lag.

1. Samla – på riktigt

Sedan valet har Ulf Kristersson gång på gång betonad att hans regering ska samla Sverige, inte splittra landet. Det kan låta som en självklar floskel, men det finns skäl till att han säger så.

Kristersson har ju satt Sveriges mest polariserande parti i båten, och dessutom givit dem rejält med åror.

Sverigedemokraterna har många hängivna anhängare, men ännu fler som ogillar dem – eller till och med fruktar dem.

De har också gott om företrädare som gärna spelar på detta och ser provokation som en naturlig del i den politiska kommunikationen.

Polariseringen runt SD har kanske varit gynnsam för partiets egen del, men för Ulf Kristerssons regeringsprojekt vore det önskvärt om valrörelsens paroll ”nu får vi ordning på Sverige” kan kompletteras med ett ”nu får vi ordning på Sverigedemokraterna”.

Om breda grupper i Sverige uppfattar regeringen som ett hot kommer det nämligen att leda till problem – för regeringen, och för landet.

Det är inte en politisk åsikt, bara ett sakligt konstaterande.

2. Håll ihop laget

Ett styrande samarbete mellan borgerliga partier och SD har hittills bara testats i några mindre kommuner som valde att strunta i partiledningarnas direktiv för fyra år sedan.

Nu ska det testas i full skala på nationell nivå – med knapp majoritet och med de välkänt vingliga Liberalerna i laget.

Att man kommit överens om en plan, det så kallade Tidöavtalet, är naturligtvis ett bra första steg. Men som alla som kommit i närheten av en regering vet är planer en sak och verkligheten en annan.

Varken migrationskrisen 2015 eller pandemin ingick exempelvis i Stefan Löfvens planer när han tillträdde, men kom likväl att dominera hans tid vid makten.

Moderaterna har investerat tungt i det här projektet. Nu vill det till att Kristersson får med sig hela laget på den garanterat skumpiga resa som de kommande fyra åren innebär.

Annars kan det bestående minnet från helgbravaderna på Tidö slott bli en seg och långsiktig baksmälla.

3. Lös samhällsproblemen

Den detaljen också, ja.

Jan Björklund brukade försvara sig med att hans reformer av den svenska skolan var som att ”vända en Atlantångare”, men i jämförelse med Ulf Kristerssons att-göra-lista framstår Björklunds projekt mer som att justera kursen på en roddbåt.

Här ska man bygga om energisystemet, ge sig i kast med decennier av ackumulerade integrationsproblem och trycka tillbaka djupt rotad gängbrottslighet. Det var i alla fall det man primärt gick till val på.

Allt ska dessutom hanteras i ett säkerhetspolitiskt skymningsläge och med en potentiellt djup ekonomisk kris i antågande.

Ulf Kristersson har varit noga med att lägga in brasklappar om att det kommer att ta tid att komma tillrätta med problemen. Det hade han nog inte behövt.

Även om Morgan Johansson (S) säkerligen kommer att skylla november månads gängmord på sin efterträdare så kommer väljarna förmodligen ha lite mer tålamod än så.

Ingen lär förvänta sig att brottsligheten i Sverige upphört till 2026. Däremot kommer det behövas något slags indikation på att de omfattande åtgärder man nu ska sjösätta faktiskt gör skillnad till det bättre.

Viktor Barth-Kron är politisk kommentator på Expressen.

