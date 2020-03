Senast det stora kongresscentrat Ifema i Madrid stod i händelsernas centrum var i december när Spanien var värd för ett klimattoppmöte, Cop25. Greta Thunberg var en av talarna.

Ifema är tillbaka i rubrikerna. Men nu som snabbuppbyggt coronasjukhus med plats för 5 500 coronapatienter. Platserna fylls upp. En ishall har gjorts om till bårhus.

För Spanien är illa ute. Så sent som i helgen meddelade premiärminister Pedro Sánchez att restriktionerna skärps ytterligare, bara de med kritiskt arbete får fortsätta med det. Resten ska stanna hemma.

De senaste dagarna har varit extra mörka. 812 döda det senaste dygnet, 838 dygnet dessförinnan, 832 dagen före.

Med måndagens siffror över nya smittofall så har Spanien nu också passerat Kinas officiella siffror, över 85 000.

Spanien har accelererat till och med snabbare än Italien på slutet. Så hur blev det så här illa?

MADRID utlyste landssorg på måndagen. Stadshuset flaggar på halv stång för virusets offer. Under står det ”Tack. Stanna hemma”. Foto: JUANJO MARTIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Kongresscentret Ifema i Madrid har byggts om till sjukhus för coronapatienter. Foto: SPANISH AIR FORCE HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Krisen har kommit som en chock för många spanjorer. Landets sjuk- och hälsovård må inte ha varit den bästa i världen men ligger ändå på topp 20 listan. Landet har fler sjukvårdsbäddar än Sverige (vi ligger i botten bland OECD-länderna).

Spanien hamnade till och med i topp i fjol på Bloomberg Healthiest Country Index, en sammanställning som väger in faktorer som förväntad levnadsålder, övervikt, rökning och hämtar data från FN, WHO et cetera.

Kort sagt, Spanien borde ha stått hyfsat rustat. Men landets myndigheter och spanjorerna själva tog länge coronasmittan med ro, trots att de såg den krypa närmare.

Men Italien – landet med det första större utbrottet i Europa, gränsar ju inte till Spanien. Italiens grannländer har klarat coronasmittan bättre hittills.

– Spanien kommer bara att få en handfull fall, trodde Fernando Simon, chef för akutvården i Madrid den 9 februari.

En utlösande faktor för Spaniens del – var så säkra på att omfattande analyser kommer att göras – tros vara en fotbollsmatch i Milano den 19 februari då Valencia mötte Bergamo-laget Atalanta.

MILANO. Atalanta från italienska Bergamo mötte spanska Valencia den 19 februari. Nästan 2 500 spanska fans reste dit. Foto: LUCA BRUNO / AP TT NYHETSBYRÅN

BARCELONA 20 mars. En månad efter fotbollsmatchen. Den så livliga staden är tom, även det kända promenadstråket Las Ramblas. Foto: PACO FREIRE/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK BARCELONA 27 mars. Frivilliga sanerar stadens gator. Det gör de utan finansiell ersättning. Foto: RAMON COSTA/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK BARCELONA 29 mars. Poliskontroll på motorvägen Ronda Litoral efter två veckors karantän i landet. Foto: J.J. GUILLEN / EPA / TT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Bergamo är en av de värst drabbade städerna i Italien. Smittan fanns redan då. 2 500 Valencia-fans var på plats. Flera av dem förde coronaviruset med sig hem.

Liksom andra spanjorer hade gjort. I Sverige är just inga utomhuskaféer eller barer öppna i februari eller början av mars. Vi har ingen kultur av intensivt natt- och uteliv.

Det har spanjorerna. Och våren var ovanligt varm i Spanien. Så barerna och kaféerna var mycket välfyllda i Madrid när smittan antagligen började spridas.

Läget var redan illa i Italien när det hölls en stor manifestation i Madrid på internationella kvinnodagen den 8 mars. Ministrar från Spaniens sköra regering – Socialisterna och vänsterpopulistika Podemos – var på plats. Flera av dem blev smittade.

BARCELONA 30 mars. Brandmän förbereder sig för att virussanera ett äldreboende. Foto: FELIPE DANA / AP TT NYHETSBYRÅN

CAJAR 26 mars. En begravningsbil lämnar ett äldreboende i Cajar södra Spanien. Foto: MIGUEL ANGEL MOLINA / EPA / TT

Spanjorerna är även ett folk som med rätta kan vara stolta över att de inte glömmer bort sina gamla. Banden mellan generationerna är ofta starka. Umgänget nära.

Men det kan också ha bidragit till tragedin. Många besökte som vanligt sina föräldrar eller släktingar på äldreboenden utan att veta att de var hade smittan. Och där började sjukdomen spridas.

Spanien har haft flera fall av massdöd just på ålderdomshem. Personalen har inte klarat av utmaningarna. Militären hittade i en del fall de gamla i sina sängar. Döda. Övergivna.

Ibland har släkten slagit larm. Yolanda Cumia förlorade sin far på ett hem för äldreboende och en kvinna i personalen sa till henne:

– Yolanda, vi mäktar inte med. Såvitt jag vet har vi 15 döda.

MADRID 28 mars. Prästen och ett fåtal släktingar ber medan dödgrävarna fyller graven med jord. Foto: OLMO CALVO / AP TT NYHETSBYRÅN

Vittnesmålen inifrån sjukhusen i städer som Madrid och Barcelona påminner om det vi tidigare hört från Italien. Personal som går på knäna, som ibland saknar den mest elementära skyddsutrustningen.

Andelen sjukvårdspersonal som sjuknat in i corona är också större i Spanien än i Italien. Det gör inte situationen bättre.

En del hjälp har anlänt från Kina, precis som Italien fått hjälpsändningar därifrån. Men de coronatester som Kina skickat visade sig fungera bara 30 procent av fallen, och många av skyddsmaskerna har inte hållit kvalitén.

Spaniens hälsoexperter hoppas att landet ska nå kulmen denna vecka, att siffrorna sedan ska vända nedåt, precis som de börjat göra i Italien. Men det handlar förstås bara om sjukdomen.

BARCELONA 30 mars. Tyst minut på Quiron-sjukhuset för en av läkarna som gått bort. Foto: GTRES / SPLASHNEWS.COM / STELLA PICTURES / SPLASH NEWS MADRID 29 mars. Varje kväll klockan 8 hedras vårdpersonalen med applåder och jubel. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Spanien var ett av de länder som drabbades hårdast av finanskrisen 2008 och fick se arbetslösheten stiga till 25 procent. Landet hade precis börjat återhämta sig från de mörka åren.

Då kom nästa örfil från coronaviruset. Nu vänder alla siffror tvärt neråt igen. Det är en tuff framtid som väntar.

MADRID. Ny grav på Almudena-kyrkogården. En av många. Foto: OLMO CALVO / AP TT NYHETSBYRÅN

