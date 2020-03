Ännu behåller britterna lugnet

Det är ett budskap som står tryckt på t-tröjor och kaffekoppar i souvenirbutikerna i London. ”Keep calm and carry on” - ungefär, ”Behåll lugnet och fortsätt som vanligt”.

Det var från början ett budskap från den brittiska regeringen i krigstidernas år 1939. Det har blivit en populär slogan som symboliserat britternas förmåga att kämpa på och ta saker och ting med jämnmod.

Att fortsätta livet helt som vanligt är dock inte ett särskilt klokt råd när coronaviruset går till anfall, en kris som har liknats vid en krigssituation utan krig och strider.

Men vi ser nu tydliga gradskillnader i hur politiker och stater agerar i Europa. Vi har länder som Danmark som redan i förra veckan beslutade att stänga skolorna och i helgen även gränserna.

Det har blivit en allt vanligare åtgärd. De allra flesta länderna i EU har stängt alla skolor. Allt fler stänger också gränserna.

Men inte Sverige. Och inte Storbritannien. Boris Johnson har - liksom den svenska regeringen - förlitat sig på regeringens egna vetenskapsrådgivare och experter och deras råd.

De anser exempelvis inte att stängda gränser skulle bidra till särskilt mycket eftersom smittan redan finns inom landets gränser och sprids. Britterna håller också skolorna öppna än så länge.

Samma sak gjorde länge Finland som dock tror sig ligga en vecka efter utvecklingen i övriga Norden. Men under måndagen beslutade sig även den finska regeringen för att stänga skolorna från och med onsdag

Britterna har hittills legat på ungefär samma nivå som Sverige vad gäller coronafall. Men minns då att befolkningen är nästan sju gånger så stor där.

Boris Johnson har hittills mest betonat folks individuella beteende. Ungefär ”Keep calm and wash your hands”. Han rekommenderar att man sjunger ”Happy Birthday” två gånger medan man tvättar händerna.

Han har dock fått en hel del kritik för att regeringen gjort för lite. Han har också kritiserats för att visa sig för sällan och kommer från och med i dag att hålla dagliga presskonferenser.

Johnson - precis som statsminister Stefan Löfven - har också varnat för att det antagligen kommer fler åtgärder, men att Storbritannien inte är där än. En åtgärd som övervägs är att uppmana alla över 70 år att självisolera sig.

Premiärministerns vetenskapliga rådgivare Patrick Vallance har också talat om det eftersträvandevärda att uppnå så kallad flockimmunitet bland befolkningen för att förhindra att än fler drabbas när viruset - som man misstänker - återkommer i höst efter en nedgång under sommaren.

”Försöker gå balansgång”

Men det finns kritiska röster mot detta bland experter även i Storbritannien.

– Flockimmunitet innebär att cirka 70 procent blir smittade, säger Martin Hibberd, professor i smittsamma sjukdomar vid London School of Hygiene and Tropical Medicine till New York Times.

– Det är enligt min åsikt, inte ett eftersträvansvärt mål. Det är en konsekvens snarare än en strategi.

Roy Anderson epidemiolog vid Imperial College i London sammanfattar den brittiska regeringens dilemma så här:

– De försöker gå balansgång mellan att inte alarmera allmänheten, inte skada ekonomin men samtidigt platta ut epidemin. Kommer det att fungera? Jag är inte så säker.

Public Health England - en del av brittiska hälsodepartementet - har skrivit en hemlig rapport för högt uppsatta chefer i den statliga brittiska sjukvården, NHS. Den brittiska tidningen the Guardian har läst den.

Där heter det bland annat att coronaviruset antagligen kommer att var i omlopp i ett år framöver och utsätta den brittiska sjukvården för mycket högt tryck.

Siffrorna är stora:

”Så många som 80 procent av befolkningen kan komma att infekteras av covid-19 de kommande tolv månaderna. Upp till 15 procent (7,9 miljoner) kan behöva sjukhusvård.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa redan i förra veckan att 70 procent av tyskarna kan komma att smittas. Nu har även Tyskland stängt sina gränser.

