Varför skulle man inte vara rädd? Jag är det

Om omvärlden blir farligare, är det lika bra att veta om det. Positivt tänkande kommer inte att trolla bort någon terrorgrupp. Då är det väl lika bra att förhålla sig till hotet.

Det var en knasig dubbelhet i dagens budskap från Säpo, Must och regeringen. Vi är under hot – men fortsätt gå på Ica. Var vaksam – men inte paranoid. Okej, myndigheter, tack för vägledningen.

Jag fick ett aha-ögonblick under stormen Hans, som rör ett annat katastrofalt framtidsscenario. Den stormen var första katastrofvädret som fullt ut behandlades som grå vardag. Min bostadsrättsförening varnade stillsamt: Ha inte papplådor direkt på golvet i ditt källarförråd. Och så var det bra med det.

Tidigare har alla hållit på och bölat om klimathot, katastrofväder och ”visst skiner solen ibland”. Oj, så knasigt med allt regn, man kan inte tro det, detta var ”extremt”.

Men under stormen Hans trillade polletten ner: Vi har ett katastrofväder. Olika rekord för värme, regnmängd och antal stormar slås, och kommer att fortsätta slås framöver. Detta är vardag nu. Deal with it. Var inte en idiot som tror att just din källare kommer att klara sig.

Samma gäller terrorhotet. Om nivån höjs från 3 till 4, så måste det väl betyda något för vårt vardagsliv, Ulf Kristersson? Mest för säkerhetsmyndigheternas arbetssätt och rutiner, förstås. Men även för mig som medborgare.

Det är en ny verklighet vi lever i. Om jag ser en övergiven väska inne på köpcentret Hansacompagniet här i Malmö, då bör jag bli räddare i dag, än jag blev i maj. Och definitivt slå larm. Okej, kanske inte rädd, nödvändigtvis. Men vaken. Vaksam. Beredd.

Statsministern säger: ”Fortsätt leva som vanligt”. Men vem är så ytlig? Det är som ett inverterat ”vargen kommer”. Vi har nu en hotbild mot Sverige som enskilt land. Den har förhöjts, bland annat utifrån vår lvu-lagstiftning, som finns för att skydda barnen, och våra demonstrationstillstånd, som utfärdas för att skydda yttrandefriheten.

Det är på riktigt.

Hur skulle vi kunna fortsätta leva som vanligt?

Varför ska man hymla?

Det är som att terrorhotet mot Sverige behandlas som det som brukar kallas för ”katastroftankar”.

En person med katastroftankar ringer till akuten varje gång hennes anhöriga sitter i en bil och missar att svara i telefon i 5 minuter. En person med katastroftankar tror alltid att allt ska gå illa, fast det i 99,9 procent av fallen inte gör det. Om man har katastroftankar, då bör man lugna ner sig, träna yoga, tänka positivt. En sådan person bör verkligen lyssna på statsministerns råd till allmänheten: ”Fortsätt leva som vanligt”.

Men det som händer nu är verkligt. Personer som förberett dåd har gripits. Myndigheter startar mer långtgående samarbeten. Gränserna skyddas mer intensivt. Detta är något som händer. Det kommer inte att försvinna hur mycket jag än mediterar.

Det är augusti 2023. Den som vill att sakerna i källarförrådet ska klara nästa regnväder bygger en hylla. Den som vill försvara vårt öppna samhälle blir på riktigt vaksam – och kanske även rädd. Tråkigt, ja. Men samtidigt verkligt och den nya vardagen. Varför ska man hymla med det?

”Vi är alla är oroliga – men lev som vanligt”