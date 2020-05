På vad som känns som sommarens första dag sitter jag i en vilstol och observerar två hästar som stillsamt betar på en maskrosfylld äng. Den svartvita flugsnapparen – som nu äntligen har bestämt vilken holk den ska hyra i sommar – sjunger intensivt, melodiskt, rytmiskt.

Jag finner i mitt inre en stilla ro, och inser vilken lyx det är. Man måste kunna unna sig någonting utöver det vanliga i dessa tider.

Även om analytikerna spår totalkollaps för lyxindustrin under pandemin står det klart att för de riktigt rika finns det alltid oemotståndliga erbjudanden om att konsumera sig bortom den grå vardagen.

Rapporter seglar in om att lyxbutiker som Chanel och Louis Vuitton i centrala Stockholm sedan de åter öppnat har köer ut på gatan. Louis Vuitton tar bara in en kund per personal, men lite kö stoppar inte den som bara måste ha en ny handväska att bära handspriten i.

Erbjudandet var så frestande för så många som ville unna sig något lite extra att kaviaren såldes ut i ett nafs.

Med reklambilder på vad som ser ut som skolflickor lanserar Louis Vuitton i dagarna sin nya väskserie LV Pont 9, namngiven efter den klassiska bron över Seine i Paris.

Väskan kostar strax över 30 000 kronor, ungefär som medianlönen för en grundutbildad sjuksköterska anställd av regioner och kommuner. Man måste kunna unna sig en egen sjuksköterska i dessa tider.

Restaurang Sturehof i Stockholm introducerade nyligen Royal belgian beluga som hämtmat via Uber eats. En leverans av 30 gram belugakaviar med smörstekt toast, rödlök och syrad grädde har prislappen 2 900 kronor.

Systembolagets försäljningsstatistik för första kvartalet 2020 är inte entydig. Ökningen är rejäl totalt, men medan allt under 80 kronor har vikande siffror får många dyrare viner ordentliga lyft. Viner som kostar 200-299 och 300-399 ökar med 20 procent och viner i prisklassen 400-499 ökar med 22 procent.

När vi inte kan eller vill gå på krogen och betala fyrdubbla priser kan vi lika gärna köpa dyrare viner från Systemet – är det så det ska tolkas?

Vi får lita på samförståndsleenden och hoppas att sorgebuden inte gäller oss.

För att även medelinkomsttagaren ska kunna känna sig lite lyxig erbjuder för övrigt Åhléns en champagneskål för en krona till den som handlar andra prylar för 500 kronor.

Till min svärmors demensboende har de äntligen skaffat appen som gör att vi kan se svärmors ansikte och registrera hennes uttryck eller brist på uttryck när vi försöker hålla kontakten levande. Man måste faktiskt kunna unna sig sådan flärd i dessa tider.

Jag fastnar i ett magiskt ögonblick med Bobby Womack och Lana del Rey i ”Dayglo reflection” på Womacks sista album ”The bravest man in the universe” från 2012, två år innan han dog.

Bobby Womacks röst är dyrbar som beluga och han skönjer världens oföränderliga och oöverträffade konturer, numera från en avlägsen stjärnbild.

När ljuset slocknar är musiken den blinda ledstången som hittar i mörkret, och vi får lita på samförståndsleenden och hoppas att sorgebuden inte gäller oss och att det hastiga knivhugget inifrån inte kommer. Det kan man unna sig i dessa tider.

