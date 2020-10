Veckorna kommer och går, man minns med ens varför det kallas gråväder. Hustrun kräver att vi ska ha en konferens för att utreda hur vintern och mörkret ska överlevas.

Regeringens beslut att inte öka antalet personer i publiken på matcher, konserter och pjäser känns outsägligt trist. Någon vecka senare får vi veta att smittspridningen tilltar i nästan samtliga län, kraftigt på sina håll, och nära vänner drabbas av sjukdomen trots försiktighet.

Att inte släppa på restriktionerna känns med ens helt rimligt. Jag förvandlas till Johan Ulveson i serien ”Premiärdatum oklart” på SVT play: En vaksam och nojig farbror.

Under konferensen bokar vi in en konsert med Wannadies i mars 2021 och teaterbiljetter om en månad för att ha något att se fram emot. Bara 50 i publiken på Dramaten i Stockholm lär väl bli en märklig och unik upplevelse. Bara ingen hostar. Håll er hemma.

Då hade Jimmie Åkesson många miljoner fel på samma gång

Ulf Kristersson fick säkert en hostattack av de antisemitiska och homofobiska inlägg som integrationsexperten och rektorn Hamid Zafar skrivit anonymt på nätet. Rasisten fick snabbt sparken från Moderaternas integrationskommission. SVT drog i nödbromsen och stoppade de avsnitt av ”På spåret” som Hamid Zafar medverkar i. Det underhållande rashatet. Vart är vi på väg?

Märkligast är Hamid Zafars ursäkt: att han skrev skiten när han var ”ung och sökande”. Korrigering: hans hat på nätet pågick under minst fem år, då var han 33 år. Jag väntar ännu på att Hanif Bali (M) hånfullt ska kalla honom ”barnlajvare”.

I korrekturvärlden är de stora stjärnorna teamet på Washington Post som varje dag faktagranskar president Donald Trumps uttalanden och twittranden.

Sedan han blev president har fler än 20 000 av hans påståenden varit ”felaktiga eller vilseledande” enligt tidningen. Trump är den fria världens största mytoman.

Inte ens Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har kommit upp i så många oriktigheter. Men i förra veckans debatt i Expressen TV påstod Åkesson först att det pågår ”upplopp på gatorna” i Sverige och drog sedan till med att ”vi har 70 miljoner människor som är på flykt runtom i landet”. Då hade Jimmie Åkesson många miljoner fel på samma gång.

Den skeva verklighetssynen förklarar rädslan i Jimmie Åkessons ögon och hans uppmaning till KRIG – i riksdagen och i kommande valrörelse.

I partiledardebatten i SVT skällde Jimmie Åkesson på Miljöpartiet för att de drivit igenom skatten på plastkassar. Som vanligt hade han fel: det var Liberalerna som såg till att få med förslaget i Januariavtalet.

Men sanning och fakta spelar inte så stor roll i influencerkretsar

Sedan visade Ebba Busch hur oviktig klimatfrågan är för Kristdemokraterna genom att två gånger under debatten hävda att en elbil kostar ”från en miljon kronor och uppåt”. Korrektion: det finns tre elbilar som kostar under 300 000 kronor och minst 30 olika elbilar med pris under en miljon.

Men sanning och fakta spelar inte så stor roll i influencerkretsar, har vi hört. En vigselförrättare är inte alltid en vigselförrättare, en vigselceremoni är inte alltid en vigselceremoni och en elbil kostar alltid minst en miljon.

Förklarar slirandet med sanningen varför Ebba Busch satsar nästan fyra miljoner i en oskön fastighetsaffär med en gråtande 81-årig farbror som ångrar sig omedelbart och en kompis/mäklare som friskriver sig från allt ansvar? Kanske. Men förtvivla icke, lärljungar: Ebba Busch har fortfarande chansen att korrigera.

Tävlade med Hamid Zafar i SVT:s ”På spåret”

