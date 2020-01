Det är ruskigt när knarkligor skrämmer varandra och oss med sprängladdningar, oavsett i vilka kvarter de exploderar, och oskyldiga medborgares liv är i fara.

Att förebygga och bekämpa grov och organiserad brottslighet är en vital uppgift för samhället. Att polisen just nu inte rår på gängkriminaliteten är tydligt, även om de har lyckats gripa en medelålders veteran i ett kriminellt mc-gäng som misstänkt för en av explosionerna.

I ett Sverige där vårdslösa politiker och debattörer skriker att våldet ALDRIG varit värre, att brottsligheten ökar LAVINARTAT, att det råder KRIGSTILLSTÅND är det lätt att förblindas av svartsynen.

Även om skjutningar och sprängdåd har ökat oroväckande finns andra, positiva tendenser, som förtjänar att lyftas fram som kontrast till överdrivna hotbilder.

På en fråga hur trenden ser ut när det gäller misshandel det senaste decenniet gissar de flesta att den sortens våldsbrott har ökat kraftigt.

Inte sedan 2005 har så få fall av misshandel och grov misshandel anmälts per 100 000 invånare.

Om jag påstår att antalet anmälda brott om misshandel och grov misshandel visar en stadigt nedåtgående trend de senaste åren dyker det säkert upp en jeppe som i stället för att glädjas åt detta överraskande faktum säger att jag ljuger och vinklar och fifflar.

Enligt Brå-statistiken för anmälda brott ligger misshandelssiffrorna för de två senaste åren lägre än de gjort på många år. Inte sedan 2005 har så få fall av misshandel och grov misshandel anmälts per 100 000 invånare. Efter en tidigare uppgång visar de senaste 10-15 åren alltså en glädjande kurva.

Statistiken över antalet personer som fått vård för våldsskador antyder att våldet mot både kvinnor och män har minskat dramatiskt de senaste tio åren, särskilt våldet mot unga män. Det har halverats. Hur det kan komma sig om det nu pågår ett inbördeskrig kan ingen ens dikta upp ett svar på.

Domedagspredikanterna gråter, jag hurrar.

Har de kriminella gängen utbildat egen sjukvårdspersonal? Är det en konspiration för att dölja de rätta siffrorna? Eller är den rimligaste tanken att risken att bli misshandlad faktiskt har minskat dramatiskt i Sverige?

Domedagspredikanterna gråter, jag hurrar.

Nationella trygghetsundersökningen 2019 har frågat om folk tror att brottsligheten i Sverige har ökat under de senaste tre åren. 80 procent av befolkningen är övertygad om att den har ökat. 80 procent av befolkningen har fel.

Det totala antalet anmälda brott de senaste tre åren ligger totalt sett ganska stilla på drygt 15 000 anmälda brott per 100 000 invånare. Det som kallas ”brott mot liv och hälsa” har en nedåtgående trend: 887 anmälda fall per 100 000 invånare under förra året och samma under 2018. Vilket är de lägsta siffrorna sedan 2005.

Anmälda sexualbrott som ökat under flera år har stått stilla de senaste tre åren, men mörkertalet tros vara stort. Anmälda tillgreppsbrott, alltså saker som stöld och rån, har sjunkit stadigt de senaste decennierna och siffran för anmälda tillgreppsbrott 2019 är den lägsta sedan 1960-talet.

Det dödliga våldet i Sverige, antal mord per 100 000 invånare, låg under det senaste decenniet lägre än på 50 år.

Brottsligheten i Sverige skenar, sägs det, men det gör den inte.

