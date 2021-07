Khalifas märkliga svar – talar han sanning nu?

Först var det de fem imamerna. Innan dess dödades flera dawahinfluerare i terrorismens tjänst i Syrien och Irak. Den mest kända är Michael Skråmo. Nu är det Anas Khalifa som hoppar av. Vad händer med salafismen och de radikala miljöerna i Sverige och i världen?

Anas Khalifa medger skuld om svenska terrorister

Anas Khalifa medger att han har skuld när det gäller de svenska terrorister som dödade och dödades i strid i bland annat Syrien.

Han säger: ”De är offer för sådana som mig och andra radikala föreläsare. Som omedvetet eller medvetet har pushat på för den här dogmatismen”.

Jag tror inte att det finns en enda hatpredikan som ”omedvetet” bidrar till att skapa radikala miljöer som i slutändan leder till att unga män och kvinnor ger sig ut på ”jihadresor”.

När Anas Khalifa under många år predikade hat mot olika grupper i samhället och uppmanade folk att resa till jihad i olika länder ingår han i den grupp som bär huvudansvaret för den brutala terrorismen som spreds över hela världen.

Dokus Sofie Löwenmark frågar honom i intervjun:

Jag tänker på barnen som du pratade med om jihad – ville du att de skulle göra verklighet av det – tänkte du så?

– Jag tror att jag ville skapa ett starkt islam. Jag kände att här är sanningen. Jag hade ingen koll på folks ålder. Det var mycket en fråga om uppfostran.

Ett av flera märkliga svar

Det är ett av flera märkliga svar som han ger i intervjun. Ingen koll på deras ålder? Han var för rädd för att åka till Syrien? Om 11 september-attackerna: ”Ja, jag var hypad. Helt överglad. Jag tyckte att de förtjänade det. Det var den allmänna uppfattningen och känslan” säger han, bland mycket annat till Doku. Så brutalt att inbilla sig att det var ”den allmänna uppfattningen” och att han var ”överglad” för flera tusen människors brutala död.

Men varför överger han salafismen? Är det för att livet blivit svårare för islamister? Eller för att han en dag hittade en person (oklart vem) på internet:

”Det som inspirerade mig var faktiskt en kille från Egypten som har en serie på sex föreläsningar som heter 'Varför jag lämnade den moderna salafismen”.

Sedan terrororganisationen IS kollapsade har många börjat hoppa av det sjunkande islamistiska skeppet. Till och med talibanrörelsen i Afghanistan – som håller på att ta tillbaka makten – har deklarerat att de ska se till att al-Qaida och IS inte opererar från Afghanistan. Turkiet försöker normalisera sina relationer med grannländerna och planerar för att utvisa terrormisstänkta och islamister ut ur landet. Kalifatet i Syrien är borta. Muslimska brödraskapet har drabbats av flera nederlag i Egypten, Tunisien och i Gulfstaterna. Det råder en stor avsky mot politisk islam i stora delar av Mellanöstern

Här på hemmaplan har den radikala miljön och specifikt dawahrörelsen drabbats av flera nederlag. Bilden om en fredlig rörelse som vill vägleda folk till ”den rätta islam” har visat sig inte stämma. Terrorgrupper som al-Qaida och IS använder salafistiska miljöer som en av flera rekryteringsdepåer där man går in och plockar ut de mest lämpliga kandidater. Det mest kända exemplet är den dödade IS terroristen Michael Skråmo. Ja, skeppet håller på att sjunka mer.

Tre faktorer spelar roll:

* I salafismens högborg Saudiarabien håller man på att överge denna föråldrade tolkning som inte längre hör till vår värld.

* Den brutala terrorismen väckte en våg av förakt hos vanliga muslimer.

* Kampen med rättsliga metoder från olika stater inklusive Sverige har försvagat salafismen rejält. Senast i raden är de fem imamer som pekades ut av Säpo för att ingå i ett salafistiskt nätverk (läs hatpredikanter) och ska utvisas från Sverige.

Vilken islam vill Anas Khalifa nu predika när han själv hävdar att han är viktigare än den dödade terroristen Michael Skråmo för dawahrörelsen?

Jag har träffat många islamister – sådana som fortfarande är aktiva och de som har hoppat av. I båda fallen har jag fått tydligt svar om varför de är kvar eller varför de har hoppat av.

Anas Khalifa ingick i den grupp som i många år har påverkat de tusentals unga killar och tjejer som kastat sig in i de radikala miljöer som i sin tur är en av orsakerna till dagens stora problem bland svenska muslimer.

Anas Khalifa ingick i den grupp av hatpredikanter som är ansvarig för att flera hundra svenska terrorister deltog i brutala mord och massakrer i Syrien och i Irak.

Talar han sanning?

Kanske.

Oavsett om vi ska tro på honom eller inte kommer hans avhopp att bidra ännu mer till att det sjunkande salafistiska skeppet sjunker mer.

Expressens Kassem Hamadé.

Expressen har träffat barnen som är kvar i IS-läger i Syrien