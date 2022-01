Hon skyller på männen – men frågorna kvarstår

– Min man lurade mig till Syrien, säger Lina Ishaq till sitt försvar under den pågående rättegången. Varje gång hon berättar om hur hon förlorade tre söner - två i kriget och en i en olycka – gråter hon högljutt.

När det är hennes tur att lägga fram sin version om hur hon och familjen hamnade i Syrien går hon tillbaka i tiden till 1997. Det var då hon träffade sin make Jiro Mehho, med rötter i Libanon. Hon berättar det kringflackande livet, om flytten mellan Förenade Arabemiraten, England, Egypten, Turkiet och till slut Syrien. Anledningen till den ständiga flytten är sökandet efter ett muslimskt samhälle som hon kunde leva i. Resan slutar i Syrien. Hon lägger skulden på sin make Jiro.

Hon beskriver äktenskapet som stormigt och hur de gjorde slut innan de återförenades igen, ”för barnens skull”.

Lina Ishaq, 49, födde sju barn, varav bara fyra är i livet. Ett av barnen – en 12 årig son – dödades i krigets Syrien hösten 2017. Hon är misstänkt för att ha medverkat till att han rekryterades av IS som barnsoldat.

Lina hävdar att hon inte hade någon som helst makt över sin tillvaro i Syrien. Först var det hennes make Jiro som bestämde. När han stupade i strid 2013 var det sönerna som tog pappans roll, berättade hon.

– Det var de som bestämde, säger hon och gråter.

– Det är inte som i Sverige. Som kvinna var det som att bli avklippt sina vingar eller att bli av med sina armar. Man blir som en halv människa.

Hon berättar om uppväxten i en irakisk kristen familj i Halmstad och beskriver sig själv som sökande, med stort intresse för existentiella frågor. När hon träffar sin make Jiro Mehho konverterar hon till islam.

Precis som många andra av de personer som reste till IS i Syrien och som jag träffat hävdar hon att Sverige var fel land att bo i. Fel land av religiösa skäl.

Trots att hon säger att hon blev chockad av verkligheten i kalifatet i Syrien säger Lina Ishaq att hon ”har velat att barnen ska få möjlighet att leva i ett sammanhang där islam utgör majoritetskultur”.

Det är en lång resa hon gör i sökandet efter samhället hon vill bo i. En resa som med åren fört henne och barnen allt mer till fanatiskt religiösa miljöer.

Först några år i Förenade Arabemiraten. Sen hamnar hon och barnen i England och i islamisternas favoritstad: Birmingham.

– Det var inget speciellt om folk hade ansiktsslöja i England. Jag och barnen var jätteglada. Vi var jättenöjda, säger hon.

Därifrån gick flyttlasset med barnen till Egypten. Kairo höll på den tiden att bli islamisternas Mecka. Hon blir kvar mestadels ensam med barnen medan maken i Sverige. När maken Jiro egentligen ska ansluta sig till henne i Egypten reser de istället först till Turkiet och vidare till Syrien.

Lina Ishaq hävdar att hon inte visste att de skulle åka till Syrien.

– Jag ville lämna det stället. Jag var så arg. När jag kom dit var jag gravid i åttonde månaden. Jag visste inte var jag var någonstans. Jag hatade den där resan och hatade Syrien. Han sa till mig du får lämna men barnen bli kvar här, berättar hon under rättegångens andra dag.

Här i Sverige gjorde Jiro Mehho sig känd som en av landets kända hatpredikanter. Han uppmanade folk att resa till krigets Syrien. I augusti 2013 dödades han i slaget om flygbasen Menagh, 16 kilometer norr om Aleppo.

Lina Ishaqs tre söner bodde med henne. Ena sonen gifte sig när han fyllde 15. Hon berättar att han skaffade sig en bil och köpte ett vapen för pengar som han fick av sin pappa.

Under 2016, då sonen fyllt 17, började hon misstänka att han gått med i IS. Samma år dödades 17-åringen. Den yngre sonen hade då precis fyllt 15. Det är han som är målsägande under rättegången. Lina Ishaq misstänkts ha medverkat till att han rekryterades som barnsoldat redan när han var 12 år gammal.

Sommaren 2017 dödades den yngre sonen i Raqqa.

Lina Ishaq är en av de kvinnor som har vistats längst i IS-kalifatet. Hon åkte dit 2013 och hon överlämnade sig själv och barnen till kurderna 2019 - efter slaget om IS sista fäste i al-Baghouz. Hon hävdar att hon inte hade någon makt över sin situation och att hon ville lämna Syrien men inte kunde.

Det är möjligt att hon talar sanning. Vi vet att männen i IS kalifatet styrde och att kvinnorna hade mindre makt.

Men frågan kvarstår. Hon lyckades fly från al-Hol lägret som kontrollerades av kurdiska styrkor. Varför gjorde hon inte ett enda försök mellan 2013 - 2019 att lämna kalifatet?

Fallet är unikt. Både försvaret och åklagarsidan har förberett sig noga för att driva målet som är det första i sitt slag i Sverige och som kan bli prejudicerande.

LÄS MER: Lina Ishaqs ord om vägen till IS

Se också: