Det här är Victorias styrka och det är därför hon i framtiden kommer att bli en populär drottning med fötterna på jorden. Hon tycker om det lilla, enkla livet.

Kronprinsessans syskon reser på lyxsemestrar till S:t Tropez, Florida eller schweiziska Alperna, men Victoria och Daniel väljer hellre att åka med ungarna och campa i Härjedalen. Det säger väl en hel del!

2009 började totalrenoveringen av Haga slott, det som numera är kronprinsessfamiljens hem. Men ja, slott och slott – Haga, med sina 41 rum, ser mer ut som en förvuxen Djursholmsvilla än ett slott.

– Det är inte så ”slottigt” hemma hos oss som ni tror, sa Victoria själv till en grupp barn under en av sina landskapsvandringar häromsistens.

Pastarätter en favorit

25 av rummen, som ligger i den västra delen, disponerar Victoria, Daniel och barnen privat. Här finns gym, veranda och tv-rum. Vinden är inredd som lekrum åt barnen.

Det sägs att prinsessan Madeleine hade ett finger med i spelet vad gäller inredningen.

Det är modernt, ungt och klassiskt snyggt. Färgskalan går i grått och vitt med lite accenter i aprikos. Vita soffor (inte så praktiskt för barnfamiljer) och lagom mycket prydnadssaker. Det privata köket av märket Kvänum har handmålade luckor. Största lyxen är en exklusiv spis av märket Aga.

Daniel har någon gång skämtat om hur usel Victoria är på matlagning. Det är oftast han som lagar middagen. Pastarätter är en favorit, men Victoria, som tänker på hälsa och figur, föredrar ofta fisk och grönsaker. Men ibland blir det lite avsteg från sundheten. Victoria älskar sin svärmor Evas kålpudding och hon har sagt att det kan bli lite väl mycket godis ibland.

Ekonomiska

Om kronprinsessan är ointresserad av matlagning tycker hon att det är desto roligare att baka i köket tillsammans med barnen.

Och nåde den som sopsorterar fel i köket på Haga, här har Victoria falkögon. Det här med miljötänk är viktigt för henne.

Handlar kronprinsessparet själva maten? Nja… precis som i många moderna familjer gäller hemleverans, ni vet typ Mathem. Men på somrarna på Öland, då är det en lyx att få gå på den lokala Ica-butiken Slottshallen. Jag har själv sett kronprinsessparet där, granskande grillköttet till middagen. Eller till Pressbyrån på Stora Torget. Här brukar de ibland slinka in för att köpa en Piggelin till Estelle.

Familjen har ju pengar, om man säger så. Men de är ändå sparsamma och ekonomiska. Häromåret dök prins Daniel och Estelle upp på mellandagsrean i en stor sportkedjebutik på Kungsgatan för att köpa skidutrustning till barnen till reapriser.

På lediga helger och semestrar åker kronprinsessfamiljen gärna till Öland, häromåret stod ju familjens eget hus Villa Skönvik klart. Det är ett stort, luftigt hus med många gästrum och en härlig pool. Men titt som tätt får förstås Daniels hemort Ockelbo och hans föräldrar Olle och Eva också besök.

Victoria och Daniel förfogar också över ett eget litet rött torp med utedass strax utanför Bollnäs. Stugan har funnits i familjen Westlings ägo i generationer. Här tillbringade det nyförälskade paret mycket tid när de träffades år 2000.

Hemma på Haga slott finns det också ett vardagsliv och Victoria vill ta vara på varenda minut med barnen när hon är hemma. Än så länge finns inte så mycket läxläsning, Estelle har precis börjat förste klass på Campus Manilla och lille Oscar går på förskolan Lilla Kvikkjokk som också ligger på Djurgården.

– Jag vill att barnen ska växa upp som vanliga barn, har Victoria sagt. Och jag tycker deras vänner behandlar dem så.

Begränsar skärmtid

Friluftsliv och mängder med uteaktiviteter har högsta prioritet. Och man behöver ju inte åka långt – familjen har ju hela stora Hagaparken runt knuten.

Precis som i alla andra familjer är det fredagsmys och tv-tittande som gäller hemma hos Victoria. Barnen har ju naturligtvis egna Ipads och prins Daniel berättade vid ett tillfälle att man försöker begränsa Estelles och Oscars skärmtid.

Vad gäller tv-tittandet vet vi ju att Victoria gillar programmet ”Antikrundan”, hon medverkade ju faktisk själv där tidigare i år.

Nyhetssändningarna följer kronprinsessan så klart och det påstås att hon är lika fast i den streamade TV-serien ”Game of Thrones” som vi andra.

Med musiksmaken hos vår blivande drottning är det likadant. Victoria är ingen finsmakare, utan gillar bra svensk musik, som Tomas Ledin, Roxette, Kent och First Aid Kit.

Och Melodifestivalvinnaren John Lundvik så klart. Visste ni att han var med och skrev ”When you tell the world you´re mine” som Björn Skifs och Agnes framförde på Victorias och Daniels bröllop?

