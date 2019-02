Först av allt måste man nog konstatera att kungen och drottningen är ”a match made in heaven”.

Som kronprins träffade han henne för första gången på OS i München 1972, men Carl Gustaf var blyg och vågade inte ta initiativet till en första dejt. Istället fick hans adjutant ringa upp den mörkhåriga OS-värdinnan och få ihop ett möte.

Och som vi alla vet sa det klick direkt. Silvia var helt olik de lite dryga, uppnosiga societets- och adelsflickorna Carl Gustaf tidigare träffat.

Silvia Sommerlath var välutbildad, intelligent och vacker, social, kunde föra sig i salongerna. Att vår blivande kung föll för henne var ett lyckokast. Att han sedan gjorde henne till vår drottning, var nog det smartaste han gjort!

I fyra år smög Carl Gustaf och Silvia med sin kärlek. Och avslöjades faktiskt inte, trots att hon ibland både bodde i Stockholm och även i Borgholm på Öland. Drottningen har berättat att hon ofta bar peruk, för att inte bli igenkänd på de svenska flygplatserna.

Jul och slädfärd på Drottningholms slott 1985. Foto: ANDERS HOLMSTRÖM/TT / TT NYHETSBYRÅN Officiellt bröllopsporträtt på det svenska kungaparet. Foto: LENNART NILSSON/TT / CODE 3054 TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Prins Bertil och Lilian kände till romansen, men inga andra släktingar.

Vänskap, samförstånd och humor har kungaparet själva sagt är huvudingredienserna i deras äktenskap.

Man ser dem inte ha fysisk närhet så ofta. Här är ju den unga generation kungligheter betydligt bättre på att visa känslor.

Men deras blickar är desto mer talande… om man ser kungen och drottningen ute tillsammans upptäcker man ofta hur de utbyter blickar i samförstånd. De pratar med varandra – bara med ögonen!

Humorn är en annan gemensam nämnare. Det syns faktiskt att kungaparet har roligt tillsammans, även om kungens humor kanske är lite mer burdus och grabbig än drottningens. Han gillar till exempel practical jokes och älskar skämtartiklar, typ pruttkuddar. Hon är mer lågmäld i sin humor men kan ibland få fnitterattacker.

– Vi delar verkligen humorn, har drottningen berättat.

Det är inte så ofta kungaparet pratar om sin kärlek, men ibland händer det. Häromåret gav kungen sitt ”kärleksrecept” under en presskonferens.

– Gudskelov bor vi stort, sa han. Vi har till exempel två badrum och då sliter man inte så mycket på varandra.

– Drottningen har betytt oerhört mycket som samlevnadsparter, berättade han vidare i TV-dokumentären ”40 år som kung”.

Och drottningen, så här säger hon om sin man:

– Man måste säga att han är en underbar person, han är plikttrogen och vi delar humorn. Det är viktigt att man är bästa vänner och känner varandra och respekterar varandra så bra. Han är också underbar med barn och barnbarn.

LÄS MER: Så har prinsessan Sofia fått kungafamiljen att tänka om

När kungaparet varit gifta ett par år, fick Silvia en kärleksgåva av sin man som hon fortfarande använder. Kungen köpte henne ett så kallat Love Bracelet, ett kärleksarmband från Cartier för över 100 000 kronor!

När kungen och drottningen besökte Tjeckiens president tillsammans med Sveriges dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén fick de tillfälle att smaka det inhemska ölet. Foto: LEIF R JANSSON / TT / / TT NYHETSBYRÅN På en skoter i Storlien 1991. Foto: CHARLES HAMMARSTEN/TT / CHARLES HAMMARSTEN TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Armbandet symboliserar just kärlek och samhörighet, och drottningen använder det fortfarande. Så sent som under Bernadotte-jubileet i Frankrike i höstas, kunde vi se det på hennes armled.

Men har det aldrig funnits kriser i äktenskapet? Såklart det har, det vore konstigt annars efter 47 år tillsammans.

Värsta krisen var förmodligen 2010, när boken ”Den motvillige monarken” kom ut – och de efterföljande skriverierna om ”kaffeflickorna”, ja ni minns…

Kungen valde att vända blad, men det gjorde ju faktiskt drottningen också! Det hedrar henne att hon aldrig med ett ord kommenterat det som skvallrades om 2010. Hon var nog den i äktenskapet som fick mest både medlidande och respekt.

En hemlighet med ett lyckligt äktenskap är också att ha ett eget liv med egna intressen och egna vänner. Så är det också för kungaparet. Kungen gillade att partaja som yngre, och han gör det fortfarande ibland. Det är inte alltid drottningen uppskattat hans grabb-vänner. Och hon är inte lika road av nattsudd som sin man, hon vill gärna gå hem tidigt från en tillställning. En gång vet jag att drottningen i vredesmod gick ut och satte sig i den framkörda limousinen och väntade i natten… medan maken fortsatte festa en stund till.

Kungen och drottningen har varit gifta i 43 år i sommar. Foto: JONNY GRAAN Humorn förenar kungaparet, skriver Expressens Karin Lennmor. Här syns kungen och Silvia uppklädda för en maskerad 1997. Foto: CHARLES HAMMARSTEN/TT / CHARLES HAMMARSTEN TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kungen å sin sida verkar både stolt och lite överseende med drottningens ibland otroliga entusiasm för olika projekt.

I samband med hennes 75-årsdag häromveckan berättade han hur hon brukar bombardera honom med idéer vid både frukost-, lunch- och middagsbordet. Kungen himlade med ögonen när han berättade detta, som om det var något jobbigt. Men man såg hur stolt han var över sin fru! Kvinnan som stått vid hans sida i snart ett halvt sekel.

Fast egentligen är drottningens energi och entusiasm hans eget fel. I början av äktenskapet frågade Silvia en gång sin man, vad han tyckte hon skulle arbeta med för frågor.

– Gör det du tycker är kul, löd kungens råd. Och det tog ju drottningen verkligen fasta på.

Idag, på ålderns höst, tror jag kungaparet njuter bäst på Stenhammars slott där de ofta tillbringar helgerna ensamma som vilket pensionärspar som helst. Eller på Öland om somrarna med barn och barnbarn. Eller i Frankrike-villan i St Maxime. Att bara vara tillsammans och att njuta av livet är höjdpunkten.

Så här i Alla Hjärtans Dag-tider är paret bara att gratulera. 47 år ihop och 43 år som gifta är inte dåligt!