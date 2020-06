Hemligheten bakom Daniels och Victorias kärlekslycka

Jag själv hade nöjet att följa och bevaka deras storslagna bröllop i Stockholm för 10 år sedan – den största, viktigaste och roligaste händelse i mitt liv som kunglig journalist. Inte bara för att lyckan och kärleken strålade. Det var också en av de största folkfester Stockholm någonsin fått uppleva.

Det är svårt att förstå att 10 år har gått, det lyser fortfarande kärlek om Victoria och Daniel. Det märks att de lever ett lyckligt och rikt liv och mycket har hänt i familjen.

Vad är då hemligheten med Victorias och Daniels kärlekslycka?

För det första tror jag det handlar om tiden, de väntade länge med att gifta sig. Victoria och Daniel träffades redan år 2000: hon en ung kvinna på 23 år, kunglig dessutom. Han en inflyttad sportkille från Ockelbo. Kronprinsessan och gymtränare – visst låter det som en Hollywoodfilm? De hade gott om tid – 10 år – att lära känna varandra och ”kitta ihop sig”. Glöm inte att det handlade om ett ungt par från två helt olika kulturer och miljöer. Victoria var redan då kronprinsessa och en av Sveriges kändaste personer. Daniel kom från lilla Ockelbo och varen helt vanlig svensk kille.

Det tog ett tag för Daniel att bli accepterad, både av Victorias societetsvänner som i smyg kallade honom ”Bonnjäveln” i början. Men också av kungaparet som länge trodde att förälskelsen var övergående. Ja faktiskt tog det enda till 2005 innan kungen ändrade uppfattning om sin blivande svärson. Då hade Dagens Industri ett stort reportage om den seriösa och lovande entreprenören. Och kungen blev imponerad!

Victoria och Daniel klär och kompletterar varandra. Helt nyligen uppmärksammade den stora brittiska tidningen Hello paret: ”Det är svårt att se en duo mer sammansvetsad”, skrev tidningen.

Hemligheten med det lyckade äktenskapet är också att paret ger varandra trygghet och tillit. Och tillsammans har de skapat en liten idealfamilj med barnen Estelle och Oscar.

Redan för många år sedan avslöjade kungen hur värdefullt har tyckte det var att arbeta tillsammans med sin fru. Att kunna prata tillsammans om det som hänt under arbetsdagen. Likadant är det för Victoria och Daniel. Det syns verkligen i deras ögon och på deras kroppsspråk hur de uppskattar varandras närvaro i allt från möten till långa resor. Flera gånger har Victoria hyllat sin man i olika tal.

Att just resa tillsammans är en av höjdpunkterna, de senaste åren har de bland annat varit i Italien, Litauen och Vietnam. Just Vietnam-resan 2019 blev en riktig höjdare och det märktes hur kärleken sprakade mellan paret. Förutom att vi fick se dem göra kinesisk morgongymnastik, smet de också i väg på tu man hand några av kvällarna. Hand i hand, i helt vanliga jeans, besökte kronprinsessparet spännande vietnamesiska marknader. Kanske handlade de nåt till barnen? De smet in på små syltor och åt, helt inkognito. Sådana upplevelser förenar alla par.

Både Victoria och Daniel är otroligt engagerade i alla typer av samhällsfrågor. Ibland lite för entusiastiska...Förra hovmarskalken har berättat att hon kunde bli uppringd av kronprinsessan mitt i natten, när hon och Daniel suttit och diskuterat, ensamma eller med vänner. Och klockan två på natten kommit på nån briljant idé de ville genomföra...

I dag vill jag skåla och säga grattis till ett, numera ungt medelålders engagerat par. Ett par som får styrkan ur kärleken till varandra.Som betyder mycket för Sverige. Jag hoppas jag får fortsätta följa dem i nöd och lust. Mest lust...

