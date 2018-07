Han sa i sitt tal att partiet ser ut att gå mot ett av sina bästa val nånsin. Just nu ligger partiet på cirka nio procent i opinionsmätningarna. Det matchar inte Gudrun Schymans 12 procent i 1998 års val, men är självklart en imponerande förbättring. Möjligen är just Gudrun Schyman enda lilla hotet mot ett så bra resultat. Om hon lyckas få samma fart på Fi som 2014 lär det gå ut över just V men också MP.

Att det går bra för V har en enkel förklaring. Vänsterpartiet har både haft makt och inflytande genom sitt budgetsamarbete med regeringen, men samtidigt frihet att kritisera regeringen när det passar. Den rollen har Sjöstedt förvaltat väl. Han är en av de skickligaste talarna och debattörerna. Överlägsen Stefan Löfven i den grenen.

Talet i dag var ideologiskt. Det hade tydlig udd mot Socialdemokraterna, som Sjöstedt anser sviker vänsteridealen. Han sa att högern alltid har velat sudda ut de ideologiska konflikterna, men nu gör S likadant.

LÄS MER: Jonas Sjöstedt: ”Vad fan får vi för pengarna?”

Däremot var vänsterledarens nyhet för dagen inte någon kioskvältare för att tala mediespråk. Hade den presenterats en vanlig vecka i Stockholm hade den möjligen föranlett en notis i tidningarna. Men Sjöstedt och andra vet att i Almedalen räcker det med betydligt lägre nyhetshalt för att få uppmärksamhet. Förslaget om gratis idrottsskolor för barn i åldern 6–12 år har inte partiet självt drivit under de fyra år V haft medinflytande över budgeten. Det säger en del om hur lite prioriterade idrottsskolorna varit.

Jonas Sjöstedts tal i Almedalen hade tydlig udd mot Socialdemokraterna, som Sjöstedt anser sviker vänsteridealen, skriver K-G Bergström. Foto: LISA MATTISSON

Det betyder ju inte att vallöftet inte är behjärtansvärt. Sjöstedt och V värnar verkligen om de allra fattigaste i vårt land.

Det intressanta är att V inför Almedalsveckan och på sitt ekonomiska seminarium gjort ett tungt nyhetsutspel om höjda skatter för de rika och sänkta (!) skatter för låg- och medelinkomsttagare. Men det fick ekonomiska talespersonen presentera, trots att genomslaget skulle ha blivit betydligt större om partiledaren gjort det i sitt tal.

LÄS MER: Allt om Almedalen 2018

En annan hjärtefråga för Sjöstedt är klimatet. Det är uppenbart att han upptäckt Miljöpartiets sårbarhet efter alla eftergifter i regeringen och vill visa sviktande MP-sympatisörer att det finns ett alternativ. Han till och med retade Fridolin med att säga att miljön kräver en vänsterregering och att V är det bästa Miljöpartiet.

Efter Sjöstedts tal medverkade jag och statsvetaren Jenny Madestam i Expressens TV:s sändning. Den sändningen drabbades av ett avhopp med politisk signifikans. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson skulle ha ingått i en panel med bland andra SD:s Paula Bieler. Men strax före sändning meddelade han att inte ville delta tillsammans med en sverigedemokrat.

Jag har full förståelse för att han och åtskilliga andra har svårt för åtskilligt i SD:s politik, men jag förstår inte såna här demonstrationer som bara gynnar SD. Väljarna har valt in partiet i riksdagen och då borde partisterna låta bli att mobba det. Det är bara kontraproduktivt. Det förstärker partiets offerroll.

Det är extra anmärkningsvärt att LO:s ordförande beter sig så här med tanke på att uppåt var fjärde LO-medlem sympatiserar med SD.

Missa inga nyheter från Almedalen – aktivera Expressens politik-pushar i din Expressen-app!

Här kan du anmäla dig till Almedalsbrevet – få Visbys snabbaste och bästa nyhetsbrev!